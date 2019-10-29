Кризис первичного звена. Почему в регионах загибается медицина

2019-й по праву можно назвать годом врачебных бунтов. Сотни медиков по всей стране устраивают "итальянские забастовки" или попросту увольняются. Они не хотят работать в разваливающихся зданиях, без лекарств и с мизерными зарплатами. Медик может уйти в другое место, а вот что делать местным жителям, у которых выбора нет?.. Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил замглавы правительства Татьяне Голиковой решить эту проблему.

Пока в высших эшелонах власти "решают" проблемы врачей и реформируют здравоохранение, в регионах люди либо совсем остаются без медицинской помощи, либо с такой, что лучше умереть заранее. Жители районов, посёлков и деревень оказались в этой ситуации "слабым звеном".

Больницы из фильмов ужасов

Перспектива оказаться в районной больнице для жителей многих городов становится настоящим кошмаром наяву. Помещения больше напоминают сцены из фильмов ужасов — и такова типичная картина для многих региональных больниц.

О состоянии одной из таких "лечебниц" — больницы № 2 города Златоуста — недавно рассказывал Лайф. Возмущённые пациенты больницы, что находится в Челябинской области, выложили снимки учреждения в социальные сети. На кадрах видны окровавленные матрасы, которые, очевидно, не меняли годами, гигантские дыры в потолке и просто разваливающиеся стены. И всё это несмотря на то, что на ремонт выделялись деньги.

— В 2018 году было выделено около 200 тысяч рублей на внутреннюю безопасность, — рассказал Лайфу активист "Гражданского патруля" Андрей Королёв. — Но непонятно, почему такие дыры в больнице. Шлакоблок просто вываливается, там под подоконником была огромная дырища, он лежит весь наружу, не огороженный даже. Больница просто в ужасном состоянии, внутри отделения неврологии просто ужас, с такими матрацами. Я считаю, что даже на 60–70 тысяч эти дыры можно было бы заделать.

По его словам, больница находится в таком виде с 2017 года. Тревогу о состоянии местной больницы забила и жительница Пермского края Юлия Борисова. Как сообщал Лайф, этим летом ребёнка жительницы Пермского края Юлии Борисовой доставили в больницу города Горнозаводска с высокой температурой.

Девочку с ангиной определили в инфекционное отделение. Мать была шокирована состоянием этой части здания. Отвалившаяся плитка, матрасы и подушки со следами запёкшихся крови и пота, разваливающиеся тумбочки и тотальная антисанитария — всё это видно на кадрах, которые Юлия выложила в сообщество "Подслушано Горнозаводск" в соцсетях.

Нужно заметить, что реакция персонала не заставила себя ждать.

— Заведующая инфекционным отделением прибежала и начала кричать, чтобы я всё удалила. Что это позор на всю страну, так их никто ещё не подставлял. Попросила больше не жаловаться и просто радоваться, что получаем бесплатное лечение, — рассказала женщина Лайфу.

По её словам, в таком же состоянии находятся все корпуса больницы. "Я уже лежала в другом отделении этой же городской больницы, — отметила Юлия, — там всё в таком же состоянии, и ничего не меняется с годами. Они делают только косметический ремонт, а внутри, в палатах, ничего не меняют. В этой больнице ещё и пищеблок закрыли, теперь частники возят еду ужасного качества в контейнерах. Нахождение здесь — сплошное мучение". Войти в это здание можно разве что под предлогом смертной казни.

Так выглядит один из корпусов Городской клинической больницы № 12 Нижнего Новгорода, сообщают СМИ. Внутреннее "убранство" неврологического отделения этого лечебного заведения мало чем уступает внешнему облику. Вздутый линолеум на полах, отваливающаяся штукатурка и огромные трещины, разделяющие стены буквально пополам.

И даже если справиться с неврологией в таких условиях получится, то не факт, что выйти из больницы удастся целым. Именно это случилось с пожилой пациенткой. Женщина споткнулась о железный порожек при выходе из здания и сломала руку.

Почему нет лекарств?

Однако наличие хоть какой-то больницы не гарантирует, что пациент останется жив. Врачам иногда нечем лечить пациентов.

В июне этого года в одной из больниц Челябинской области мужчина умер… из-за отсутствия антидота против яда гадюки. Змея укусила 46-летнего коннозаводчика, когда тот пас своих лошадей. Родственники вызвали врачей, но противоядия не оказалось ни на станции скорой помощи, ни в районной больнице, куда доставили пострадавшего. По данным регионального Минздрава, сыворотку заказывали (!) через врачебную комиссию лечебного учреждения. А вот доставили её только на следующий день, когда пациента уже не стало.

К слову, проблема снабжения лекарствами стала настоящей катастрофой в этом году. Треть тендеров на закупку лекарств осталась без заявок. По данным СМИ, из-за низких цен компании даже не участвовали в аукционах на поставки таких важных препаратов, как инсулин, который жизненно необходим диабетикам. Низкие цены стали причиной срыва заявок и на закупку обычного физраствора. Всего, по данным ОНФ, в первом полугодии было проигнорировано более 45 тыс. закупок лекарств. Одними из самых популярных в списке оказались вакцина для профилактики бешенства и иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита.

Так, в июне этого года в Ленинградской области закончился тенофовир — один из главных препаратов для ВИЧ-инфицированных на начальных стадиях. "26 июня я обратился за препаратами, которые мне необходимы. Но лечащий врач ответила мне, что препарат на данный момент отсутствует, — рассказал журналистам житель Ленобласти Роман Яковлев. — Предложила сменить схему лечения. Но это, как она сразу заметила, может отрицательно сказаться на здоровье, например, вирус может мутировать. Либо предложила выписать мне рецепт, чтобы я купил препарат за свои деньги. А я не собираюсь менять схему лечения, она у меня хорошо идёт".

По словам специалистов, такие "промахи" с закупкой лекарств могут закончиться настоящей эпидемией СПИДа.

Лечить негде и некому

Оказывается, наличие хоть какой-то больницы в окрестностях может показаться счастьем. В некоторых населённых пунктах медицинской помощи не существует.

В таком положении, к примеру, оказались 330 жителей посёлка Ивакинский Карьер в Пермском крае. Ближайшая больница находится в районном центре Александровске, до которого 21 километр. Всё бы ничего, но недавно частная компания, обслуживавшая маршрут до райцентра, отказалась возить людей даже за деньги, сообщают местные СМИ.

Однако наличие в селе или посёлке так называемого ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта. — Прим. ред.) вовсе не гарантирует, что его жители получат медицинскую помощь — на местах нет персонала.

По этой причине минувшим летом закрылся фельдшерский пункт в селе Смоленщина Иркутской области. После публикаций в региональных СМИ власти нашли выход из ситуации: несколько раз в неделю сельчан будут принимать фельдшер и педиатр — два врача на пять тысяч сельчан.

В некоторых областях нет ряда специалистов. По словам председателя Комитета по вопросам социальной политики Заксобрания Амурской области Андрея Рудя, в регионе "есть сёла, где вообще нет стоматологической помощи или зубной врач один на весь район". К примеру, лишь один стоматолог последние два с половиной года обслуживает Архаринский район, а в Серышевском районе — два врача на всех пациентов.

С такой же проблемой столкнулась 65-летняя жительница Еманжелинска Челябинской области Татьяна. Хроническая "сердечница", она каждые полгода посещала кардиолога, однако при последнем визите в поликлинику услышала, что для консультаций ей теперь придётся либо ездить в Челябинск, либо обращаться в частные клиники. "В поликлинике мне сказали, что кардиолог умерла, другого нет, — рассказала Татьяна. — Придётся ехать в Челябинск. Хотя, конечно, это никуда не годится".

До своей кончины этим летом врач была единственным государственным кардиологом на весь район, в котором вместе с населением посёлков живёт 50 тысяч человек.

Выживание врачей

Нехватка врачей на местах — краеугольный камень современной отечественной медицины. И это неудивительно. Ведь врачам приходится выживать на свои зарплаты.

— У нас в марте врач-терапевт уволилась, у неё зарплата была 18 тысяч. У её мужа-хирурга — 35 тысяч за счёт того, что он, работая 5/2 в стационаре, брал ещё по восемь дежурств, — рассказал в интервью журналистам председатель регионального профсоюза "Альянс врачей" Новгородской области Дмитрий Соколов. — У среднего персонала у нас в области зарплаты ещё меньше: медсестра в поликлинике получает восемь тысяч, в стационаре — 15".

Также он рассказал, что в городе Старая Русса межрайонный центр теперь обслуживает восемь районов. Если раньше больница обслуживала 40 тысяч населения, то теперь число пациентов увеличилось в несколько раз, а врачей больше не стало. Основные проблемы, по его словам, это "нехватка лекарств, томограф не работает более полугода, низкие зарплаты, многие из врачей предпенсионного возраста вынуждены брать по две ставки".

В таких условиях врачам приходится добираться до своих пациентов в буквальном смысле на санях. Это фото с подписью "До ФАПа врачи добираются с комфортом" опубликовано на сайте одного из пермских СМИ. Чтобы оказать помощь своим пациентам в селе Нижнее Красное, врачу с фото нужно проехать 66 километров на машине от Добрянки до Челвы. Затем — шестикилометровая дорога через лес до Камы, и через реку — на санях, прикреплённых к "Бурану".