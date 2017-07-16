Сговорчивый Дуров

Павел Дуров, который является владельцем мессенджера Telegram, оперативно отреагировал на желание властей Индонезии заблокировать доступ к этому сервису в стране. Это ещё раз доказывает, что он понимает только позицию силы.

Реакция владельца Telegram, внезапно потерявшего несколько миллионов пользователей в Индонезии, крайне показательна. Он не супермен и не гуру, он обычный человек, который умеет, не буду отрицать, считать деньги. Ровно поэтому Павел Дуров сразу начал заявлять, что готов на любой контакт с властями Индонезии, лишь бы его продукт не заблокировали.

В чём суть? Как только власти Индонезии заявили о том, что блокируют доступ к Telegram, не особо вдаваясь в подробности своего решения, Павел Дуров, наша отечественная звезда стартапов и инноваций, тут же заблажил и начал говорить, что он готов к переговорам, лишь бы его не лишали части бизнеса.

По его словам, модераторы Telegram не успели быстро отреагировать на обращение Министерства связи Индонезии и удалить публичные каналы, связанные с терроризмом. Но он обещает исправиться и быстро наладить с индонезийскими властями "прямые каналы связи".

— Также мы сформируем отдельную команду модераторов со знанием индонезийского языка и культуры, чтобы они могли быстрее и точнее блокировать террористическую пропаганду, — заявил Павел Дуров.

Индонезийские власти наглядно показали, на каком языке нужно говорить с Дуровым, и это не про индонезийский. Также следовало поступить с Павлом и в России. Этот потерявшийся в публичности и популярности мальчик понимает только отрезвляющие лещи. Без шуток. Не сочтите это за грубость. Некоторым действительно не хватает оплеухи, чтобы прийти в себя. В Индонезии Дуров её получил — и сразу же пошёл на попятную.

В России, как ни печально, с ним слишком долго нянчились. А он, оказывается, вполне готов предоставлять все персональные данные и детали переписки. Надо просто ударить посильнее. Павел Дуров по сути своей весьма труслив и пуглив, для ведения с ним конструктивного диалога этого знания вполне достаточно.

Теперь к главному. Telegram не будут блокировать в России потому, что Дуров все необходимые данные либо уже предоставил, либо предоставит в самое ближайшее время. Трусов никто не любит, но все используют. Дуров из них, он даже далёкой Индонезии испугался, что уж говорить о России.