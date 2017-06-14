"Независимость" СМИ в Прибалтике проконтролируют посольства США и Госдеп

Одним из ключевых инструментов влияния на современное медиапространство и повышение пошатнувшегося доверия граждан к ангажированным иностранным источникам информации является поддержка разного рода "независимых" средств массовой информации, изначально настроенных на тиражирование конфронтационной повестки. Стратегия привлечения к реализации интересов западных стран и США в первую очередь различных СМИ в регионах Восточной Европы и Прибалтики в этой связи продолжает действовать — причём теперь уже, что характерно, конкретно с опорой на русскоязычную аудиторию.

Бюро по демократии и правам человека Государственного департамента США на портале правительственных грантов разместило соответствующий тендер на грантовую поддержку средств массовой информации в странах Балтии. Программа направлена на поддержку "независимых, объективных СМИ в Латвии, Литве и Эстонии", которые должны продвигать ценности демократии и прав человека.

Особо подчёркивается, что необходимо помогать местным "независимым" СМИ создавать конкурентоспособный современный контент на активно развивающихся цифровых платформах, причём фокус предлагаемых на тендер проектов должен быть на русскоязычную аудиторию, а программы на русском языке. Отмечается, что гранты должны способствовать восприятию "проверенной информации, основанной на фактах". Победители конкурса, согласно требованиям Государственного департамента Соединённых Штатов, должны тесно координировать свою активность с соответствующими секциями посольств США в прибалтийских странах.

Размер грантов составит от 1,5 млн до 3,0 млн долларов на два года. Согласно информации, размещённой в разделе "Примечание", организация, выигравшая конкурс, в последующем должна зарегистрироваться в NSPA — NATO Support and Procurement Agency (Агентство по поддержке и закупкам НАТО).

Как сообщал ранее Лайф, по данным государственной финансовой отчётности Госдепа США, размещённой на правительственном портале раскрытия информации, организация Journalism Development Network Inc. (сеть по развитию журналистики), которая позиционирует себя как инструмент поддержки "независимых" медиа и повышения уровня их объективности, и является ответвлением OCCRP, возглавляемой известным антироссийским "расследователем" Дрю Салливаном. В конце марта 2017 года она получила от Госдепартамента США больше полумиллиона долларов — $ 591 039 — для реализации программ в сфере "поддержки демократии и прав человека". Конкретно в описании целей финансирования указано, что деньги выделяются для "балансировки русскоязычной медиасферы".

Характерно, что местом исполнения контракта указана Латвия, в столице которой, Риге, расположено одно из ведущих русскоязычных либеральных средств массовой информации — издание "Медуза", уделявшее в своё время большое внимание расследованиям OCCRP и продолжающее периодически и довольно подробно освещать практически все сливы OCCRP. В последнем тендере, размещённом Государственным департаментом США на портале грантов, также указываются страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония, с приоритетом поддержки именно русскоязычных СМИ, производящих контент на русском языке. Ранее издание "Медуза" было также замечено в совместном запуске проекта Европейского фонда в поддержку демократии, созданного Европейской комиссией, который открыто заявлялся в качестве инструмента "отпора российской пропаганде в регионе".