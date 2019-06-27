Стюардесса оставалась в горящем салоне Ан-24, пока не спасла всех пассажиров

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Фото © Telegram/Пресс-хата

В результате крушения лайнера в Бурятии погибли двое членов экипажа. Но пассажирам в эти страшные мгновения удалось спастись — во многом благодаря храбрости и самоотдаче стюардессы.

Бортпроводница Елена Лапуцкая в одиночку эвакуировала пассажиров с горящего лайнера. Она была единственным членом экипажа, который находился в салоне в момент аварии, как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах.

<p>Фото © Telegram/<a href="https://t.me/presshata" target="_blank">Пресс-хата</a></p>

Капитан воздушного судна и бортмеханик погибли, второй пилот находился в кабине. И начало спасательной операции легло на хрупкие женские плечи. Потом ей на помощь подоспели экстренные службы. Но Елена покинула горящий салон, только когда убедилась, что все пассажиры в безопасности, пишет телеграм-канал," Пресс-хата".

<p>Фото © OK/<a href="https://www.ok.ru/profile/457072517967?st.cmd=anonymFriendRestricted&st.friendId=457072517967&st.ups=PHOTOS_VISIBILITY&st.navst=145&st.layer.cmd=PopLayerClose" target="_blank">Елена Лапуцкая</a></p>

Самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, но из-за отказа одного из двигателей принял решение вернуться. При посадке он выкатился за пределы ВПП и загорелся. Всего на борту находилось 43 пассажира, больше 20 их них пострадали.

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