"Любила семью". Как в спокойной матери из Татарстана могла таиться детоубийца

Страшная трагедия, в результате которой оказалась разрушена семья и погиб ребёнок, произошла в Набережных Челнах.

В роковую ночь Альбина И. ждала мужа с работы и была на взводе. 32-летняя мать двоих детей заподозрила супруга в неверности, и, когда мужчина вернулся, разразился скандал. Чтобы дать Альбине время прийти в себя, он отправился к родителям. Но девушка не переставала писать ему гневные сообщения, на которые избранник ответил признанием в любви, пишет Sntat.ru.

А вскоре в ответ получил жуткое фото, на котором их дети были испачканы красным. Сначала мужчина подумал, что супруга решила его напугать и просто измазала сыновей компотом. До последнего отказываясь верить в самое страшное, муж бросился домой, где его глазам предстало шокирующее зрелище. Всё было в крови, а двухлетний мальчик уже не дышал. Альбина нанесла сыновьям множественные удары ножом. А потом попыталась покончить с собой. Старшему мальчику удалось выжить, детоубийце тоже. Её доставили в больницу.

И происшествие стало для всех настоящим потрясением. По словам соседей, они никогда не слышали, чтобы пара ссорилась, проблем с достатком тоже не наблюдалось. А Альбина была рассудительной, спокойной и вежливой матерью. С фото, размещённых в соцсетях, смотрит скромно улыбающаяся брюнетка, в которой невозможно заподозрить убийцу собственного ребёнка. Последней записью на её странице стала фраза "Любила семью". Последней добавленной аудиозаписью — детская песенка про фиксиков.

Дети у неё были ухоженные. Не слышала даже, чтобы она на них голос повышала. Ничего не могу плохого сказать о семье. Они везде вместе — муж и дети всегда рядом с Альбиной Соседка

Судя по всему, девушка много внимания уделяла материнству и роли хозяйки. Среди подписок — паблики для мам, рецепты, а в видеозаписях мультики и забавные ролики с детьми и животными. Но теперь Альбина стала фигуранткой дела по статьям "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство двух или более малолетних" УК РФ.

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