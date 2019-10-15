Последние записи молодой мамы перед тем, как её убили в Екатеринбурге ради авто

348

Фото © Соцсети

Тело 27-летней Ксении Каторгиной обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

У погибшей осталась маленькая дочка, с которой мама выкладывала тёплые совместные снимки в соцсетях: из школы, с праздников, профессиональных фотосессий. В своём статусе девушка написала: "Не тот счастлив, кто прав, а тот прав, кто счастлив...". И она действительно выглядела счастливой, несмотря на то что, судя по всему, воспитывала девочку одна и платила ипотеку, из-за которой и решила продать машину. Сейчас малышку передали бабушке.

Вчера — мечта, сегодня — цель, завтра — реальность

Запись на стене Ксении

<p>Фото © Соцсети</p>

Ксении очень нравился Петербург, она восторгалась его архитектурой, историей и атмосферой. Ей было интересно читать юмористические паблики и группы со всякими женскими секретами. Снимки на природе, с друзьями, детьми и животными — мир обычной любящей мамы. Но в закреплённом посте девушки — снимки, где она позирует в авто. Вероятно, в том самом, из-за которого она погибла.

<p>Фото © Соцсети</p>

Молодая мама пропала 10 октября, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему машину. Ксению искали несколько дней, ранее удалось обнаружить её автомобиль со следами крови, которую пытались смыть. Audi Q5 продавали двое мужчин — уже в Челябинске. При этом с ними была девушка с документами Ксении, внешне похожая на неё.

<p>Фото © Соцсети</p>

По факту исчезновения екатеринбурженки возбудили дело по статье "Убийство", задержали троих подозреваемых. Но до последнего оставалась маленькая надежда, что девушка жива. Однако сегодня нашли её тело. Жизнь молодой мамы нелепо и страшно оборвалась. По словам её подруги, звонившая покупательница сказала, что беременна и, ссылаясь на своё состояние, попросила приехать к ней. Вероятно, поэтому Ксения и отправилась на роковую встречу, не опасаясь и никого с собой не взяв.

Что известно о сыне депутата и его друге, снявших видео со смертельным избиением

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×