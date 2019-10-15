Последние записи молодой мамы перед тем, как её убили в Екатеринбурге ради авто

Тело 27-летней Ксении Каторгиной обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

У погибшей осталась маленькая дочка, с которой мама выкладывала тёплые совместные снимки в соцсетях: из школы, с праздников, профессиональных фотосессий. В своём статусе девушка написала: "Не тот счастлив, кто прав, а тот прав, кто счастлив...". И она действительно выглядела счастливой, несмотря на то что, судя по всему, воспитывала девочку одна и платила ипотеку, из-за которой и решила продать машину. Сейчас малышку передали бабушке.

Вчера — мечта, сегодня — цель, завтра — реальность Запись на стене Ксении

Ксении очень нравился Петербург, она восторгалась его архитектурой, историей и атмосферой. Ей было интересно читать юмористические паблики и группы со всякими женскими секретами. Снимки на природе, с друзьями, детьми и животными — мир обычной любящей мамы. Но в закреплённом посте девушки — снимки, где она позирует в авто. Вероятно, в том самом, из-за которого она погибла.

Молодая мама пропала 10 октября, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем, чтобы показать ему машину. Ксению искали несколько дней, ранее удалось обнаружить её автомобиль со следами крови, которую пытались смыть. Audi Q5 продавали двое мужчин — уже в Челябинске. При этом с ними была девушка с документами Ксении, внешне похожая на неё.

По факту исчезновения екатеринбурженки возбудили дело по статье "Убийство", задержали троих подозреваемых. Но до последнего оставалась маленькая надежда, что девушка жива. Однако сегодня нашли её тело. Жизнь молодой мамы нелепо и страшно оборвалась. По словам её подруги, звонившая покупательница сказала, что беременна и, ссылаясь на своё состояние, попросила приехать к ней. Вероятно, поэтому Ксения и отправилась на роковую встречу, не опасаясь и никого с собой не взяв.

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