"Чудовища живут внутри нас". Записи матери с Урала, бросившей умирать младенца

Девятимесячный малыш погиб от голода в Златоусте Челябинской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Горе-мать ушла из дома со старшим сыном 21 октября, оставив дома трёхлетнюю дочь и младенца. Девушка отсутствовала два дня, а когда вернулась, малыш был уже мёртв. Однако Ольга Б. лишь забрала девочку и снова покинула жилище. Труп скончавшегося от голода ребёнка нашла его бабушка, которая приехала проведать дочь и внуков.

Но, глядя на соцсети девушки, сложно поверить, что она могла совершить такой поступок. Ольга постоянно выкладывала милые фото с детьми, постила цитаты о любви к малышам. И нежно поздравляла с днём рождения — правда, только старшего сына, c которым изначально ушла из дома: "Будь прекрасным и счастливым, и пусть счастьем блещет мир. С днём рождения, любимый, самый лучший в мире сын!" А также осуждала мужчин, "предающих" свои семьи.

Всем козлам, которые предают свои семьи, посвящается. Когда холодной серой ночью проснёшься ты лет в 50 и не увидишь ты ни дочки, ни сына, ни своих внучат. ... Примчишься к ним, как на ракете, но ты чужой для них теперь Запись со страницы Ольги во "ВКонтакте"

Интересы у Ольги тоже были весьма разнообразные — от "мамских" пабликов и групп с рецептами до "Стихов великих поэтов" и страниц с откровенным контентом в стиле "Я тебя хочу". На стене вперемешку с цитатами из книг довольно странные записи: "Если тебя обсуждают за спиной, значит, твоя жизнь интересна этим *** больше их собственной". "Не понимаю, как могут нравиться жизнерадостные открытые люди. Меня тянет только к тяжёлым личностям с психическими расстройствами".

Чудовища и призраки существуют на самом деле. Они живут внутри нас. И иногда они побеждают Запись со страницы Ольги во "ВКонтакте"

Да и по словам соседей, полиция уже не раз бывала в доме девушки, откуда периодически доносились шум и крики. Местные жители даже писали жалобы в комиссию по делам несовершеннолетних. Сейчас сын и дочь Ольги находятся в реабилитационном центре. В СУ СКР по Челябинской области начали расследование и возбудили уголовное дело, пишет "Первый областной".

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