Что известно о пропавшей 19-летней студентке, которую ищет весь Екатеринбург

19-летняя учащаяся медуниверситета Анна Ивонина перестала выходить на связь 13 октября. Её ищут обеспокоенные родители и полиция Екатеринбурга.

Родители девушки находились в отпуске за границей, когда дочка перестала отвечать на звонки и сообщения. Вернувшись, они обнаружили, что Анны нет дома, и обратились в полицию. Судя по записям с камер наблюдения в подъезде, девушка ушла с неизвестным мужчиной. Также она забрала российский и загранпаспорт. Мама и папа девушки думают, что её где-то удерживают силой.

В соцсетях Анна тоже не появлялась с 13 октября. Судя по странице, девушка интересовалась индустрией моды и даже сама участвовала в фотосессиях. В подписках — бьюти-паблики, страницы по поиску моделей и рецепты, в том числе веганские. Также екатеринбурженка увлекалась музыкой и танцами. Она отметила, что окончила музыкальную школу, а в видеозаписи добавляла ролики с хип-хоп-баттлами, тверком, современной хореографией. Однако при этом её характеризовали как зажатую и малообщительную, пишет "Накануне.ру".

А исчезновению девушки, подрабатывавшей в массажном салоне, предшествовали странности. Перед пропажей Анна якобы писала подруге, что у неё "проблемы в семье и в ближайшее время она не будет появляться". Своему парню Леониду накануне студентка отправила сообщение о том, что скучает, а потом сказала, что она с другим, и попросила больше не писать, отправив молодого человека в ЧС. По словам Леонида, это мог писать за Анну уже кто-то другой.

Сейчас появилась версия, что Анна находилась под подпиской о невыезде и могла скрыться за границей. По словам пресс-секретаря ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, пока родители были в отъезде, студентку задержали в машине с веществом, похожим на наркотики, пишет Znak.com. Позже знакомая подвезла екатеринбурженку вместе с её приятелем Умаром до границы с Казахстаном. И сейчас Анну разыскивают уже как фигурантку уголовного дела.

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