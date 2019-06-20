Путин заявил, что критика власти должна быть свободной

Новый закон о недопустимости оскорбления государственных символов "направлен против глумления над флагом, гербом". Об том сказал президент РФ Владимир Путин и пояснил, что критика власти должна быть свободной.

— Закон направлен против глумления над флагом, гербом. Не только в России есть такие законы. Но не могу не согласиться, никто не имеет право запретить критиковать власть любого уровня, — сказал глава государства на прямой линии.

Президент подчеркнул, что любые случаи злоупотребления законом будут отслеживаться.

Ранее российский лидер заявлял, что критику любят лишь очень умные люди, нацеленные на реальный результат. По мнению Путина, конструктивная критика помогает оценить собственные усилия, сделать выводы, ошибки какие-то вскрыть.

Напомним, закон о недопустимости оскорбления государственных символов и конституции РФ, который Путин подписал в марте 2019 года, распространяет на Интернет те правила, которые уже действовали для других общественных мест.