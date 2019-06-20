Путин пообещал помочь семье из Донбасса в получении российского гражданства

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Фото © LIFE

Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь многодетной семье Люлюковичей, которая переехала из Донбасса в Татарстан. Они находятся в России в статусе беженцев, поскольку не попадают под указ об упрощённом порядке получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР — их город оказался под контролем ВСУ.

— Есть другие правовые акты, которые позволяют гражданам Украины находиться на территории России. Я посмотрю, какие корректировки надо внести в правовые базы, чтобы вопрос решался по сути, — отметил глава государства.

Подробнее о событиях Прямой линии с президентом читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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