Путин пообещал помочь семье из Донбасса в получении российского гражданства

Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь многодетной семье Люлюковичей, которая переехала из Донбасса в Татарстан. Они находятся в России в статусе беженцев, поскольку не попадают под указ об упрощённом порядке получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР — их город оказался под контролем ВСУ.

— Есть другие правовые акты, которые позволяют гражданам Украины находиться на территории России. Я посмотрю, какие корректировки надо внести в правовые базы, чтобы вопрос решался по сути, — отметил глава государства.