Прямая трансляция: Четвёртый день протестов в Тбилиси

У здания парламента Грузии возобновились акции протеста. Митингующие продолжают требовать отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и назначения досрочных парламентских выборов. Накануне демонстранты поставили ультиматум властям: исполнить все их требования до 14 часов сегодняшнего дня. Лайф ведёт прямую трансляцию.

Напомним, 20 июня грузинский парламент осадили оппозиционеры из-за появления российских депутатов на форуме в здании. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" президент РФ Владимир Путин запретил полёты в Грузию с 8 июля. Цель запрета — обеспечить безопасность россиян.