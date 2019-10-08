"Мисс Москва" призналась, что продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии

Брак Оксаны Воеводиной с малайзийским монархом был насколько ярким, настолько и скоротечным. А вот обсуждение условий разрыва, похоже, затянулось.

Бурный роман пары завершился свадьбой в ноябре прошлого года. А уже в январе 2019-го брак русской красавицы с экс-королём Малайзии Мухаммадом V дал трещину, и супруг ушёл от Воеводиной, когда она была на четвёртом месяце беременности. "Мисс Москва" призналась, что в тот момент так отчаянно нуждалась в деньгах, что отважилась продать своё обручальное кольцо.

Роскошное украшение было разработано Джейкобом Арабо, которого называют алмазным королём и самым экстравагантным ювелиром современности. Монарху такая драгоценность обошлась в 203 тыс. фунтов (около 16 млн руб.), пишет Daily Mail. Однако 27-летняя девушка заявила, что продала кольцо в три раза дешевле. Воеводина отметила, что ей нужны были деньги на оплату медицинских счетов, когда она беременная лежала в швейцарской больнице.

Я не скажу, за сколько я его продала. Но сумма была в три раза меньше его стоимости. Я потратила эти деньги, чтобы оплатить свои медицинские счета в Швейцарии, иначе я рисковала потерять ребёнка Оксана Воеводина

Но королеву красоты явно не устраивает такой расклад. Девушка выдвинула экс-монарху жёсткие требования, согласно которым он должен купить ей дом в Лондоне за 640 млн рублей, квартиру в Москве за 96 млн рублей и ежемесячно выплачивать 1,9 млн на воспитание сына Леона.

"Мисс Москва" требует у экс-короля Малайзии сумму, способную разорить и монарха