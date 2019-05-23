Против мэра-покровителя из расследования Лайфа СК возбудил уголовное дело

Главу Лосино-Петровского Олега Фетюкова подозревают в получении взяток на общую сумму 980 000 рублей. Пользуясь должностным положением и связями, чиновник "покровительствовал" бизнесу. Но, по данным Лайфа, Фетюков участвовал в аферах и покрупнее.

21 мая в отношении Олега Фетюкова возбудили сразу два уголовных дела. По версии следствия, Фетюков "работал" не один, ему помогали должностные лица из администрации округа и руководители коммерческих организаций. Ещё будучи заместителем главы администрации с 2014 по 2018 год, Фетюков покровительствовал ярмарочному бизнесу. С его одобрения торговля продуктами и товарами производилась вне перечня специальных мест, отведённых под ярмарки. Часть доходов с этого перечислялась Фетюкову. Покровительство замглавы администрации обошлось коммерсантам в 960 000 рублей.

Второй эпизод происходит уже на новом месте, когда Олег Фетюков становится временно исполняющим обязанности мэра г.о. Лосино-Петровский. В 2018 году он садится в кресло лосинопетровского главы сразу после своего приятеля и земляка Андрея Вихарева, который в очередной раз перепрыгнул на новую должность — уже в Волоколамский район. Пользуясь своими должностными полномочиями и связями, Фетюков получает относительно "смешную" для его масштабов сумму в 20 000 рублей за выдачу липового разрешения на торговлю, и на этом попадается.

Олег Фетюков уже был негласным фигурантом в схеме аффилированных с Андреем Вихаревым лиц. Лайф подробно рассказывал о схеме вывода миллиардов через многочисленные банкротящиеся компании и офшорные зоны:

Фетюков же связан с Вихаревым через мать — Фетюкову Ираиду. Она учредитель восьми компаний из схемы подмосковного "короля обманутых дольщиков" и главы Истринского района Вихарева. Подробнее читайте здесь: