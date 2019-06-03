Прервать матч за 100 долларов. Что можно получить за скандал на Лиге чемпионов
Фото © AP Photo/Francisco Seco
На поле в начале игры "Ливерпуль" — "Тоттенхэм" выбежала полуголая американская модель Кинси Волански. Скандальная акция, прервавшая один из самых ожидаемых матчей Лиги чемпионов, принесла Кинси три миллиона подписчиков за одни сутки. Она могла бы зарабатывать на рекламе раз в десять больше, чем до своей "минуты славы", но "Инстаграм" заблокировал её аккаунт.
Яблоко от яблони...
Виталий Здоровецкий воспитывался без отца. Его мать Елена Вулитски работала в России простым парикмахером, потом пожила в Одессе (откуда, вероятно, у Виталия характерный акцент), а после переезда в Америку вдруг огламурилась и превратилась в инстаграм-звезду. Воплощение "американской мечты". У её страницы 73,4 тысячи подписчиков. В свои 47 она постит глубокие декольте, пляжи, роскошь, путешествия. Её старания увенчались успехом: в 2018 году американские СМИ включили Елену в топ-40 инстаграм-блогеров за сорок.
Елена Вулитски поощряет увлечения отпрыска и невестки. Например, на полуголый забег Кинси Волански она отреагировала It’s called family!))) ("Это называется семья!" — Прим. Лайфа). Ещё Елена снялась вместе с сыном в его фильме "Прирождённые шутники".
Путь Виталия из порно в пранк и обратно
Но начинал карьеру в медиа Виталий в порнобизнесе. Пранк — это уже потом, а сначала был Bang Bus. Кстати, его девушка, прервав матч Лиги чемпионов, рекламировала сайт категории 18+. Видимо, Виталий вернулся к более прибыльным жанрам творчества. Ведь с пранком в США не так просто: полиция, штрафы, тюремные заключения и крупные иски от морально пострадавших жертв.
Вероятно, возвращение к порно — вынужденная мера для Здоровецкого. На его ютуб-канале 10 миллионов подписчиков — это немало даже для англоязычного блогера. Вроде бы только на просмотрах он должен зарабатывать неплохие деньги. Но мало кто из поклонников Виталия знает, что крупные компании не хотят рекламироваться у пранкеров, не желая связывать свой бренд с сомнительным треш-жанром. А две главные площадки для видео — "Ютуб" и "Инстаграм" — максимально урезают рекламные возможности аккаунтов пранкеров или вовсе удаляют их без особых объяснений (как это и случилось с аккаунтом Кинси).
Лайф уже рассказывал, на что идут российские блогеры ради увеличения количества подписчиков и просмотров. Например, инста-блогер Дава, прославившийся демонстрацией элитного потребления, снимает для записи роликов роскошные квартиры и перегораживает Арбат, блокируя движение колонной "мерседесов" и "порше" приятелей.
В 2015-м Здоровецкий приезжал в Россию и кутил в клубах со своим "учеником" Григорием Мамуриным — внуком миллиардера, который за 10 тысяч рублей напоил своей мочой прохожего. А к тому времени гуру пранка Здоровецкий уже был знаменит тем, что в 2014-м на финальном матче чемпионата по футболу выбежал на поле с надписью "Прирождённый пранкер" на груди. Сам он рассказывает, что тогда в Бразилии с него даже штраф в 100 долларов не взяли, оставив ему деньги на такси.
Прославиться любой ценой — недорого!
15 июля 2018 года во время финальной игры на ЧМ-2018 между Францией и Хорватией на футбольное поле Лужников выбежали активисты арт-группы Pussy Riot. Парень и три девушки были одеты в форму полицейских. Трёх участников почти сразу задержали и увели с поля, но одна из девушек успела "дать пять" французскому нападающему Килиану Мбаппе. Впоследствии активисты называли эту акцию "Милиционер вступает в игру".
Хамовнический райсуд привлёк активистов к ответственности за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 3 ст. 20.31 КоАП) и незаконное ношение форменной одежды (ст. 17.12 КоАП). Первая статья предусматривала штраф до 20 тысяч, обязательные работы до 160 часов или арест до 15 суток. Вторая — конфискацию формы полицейских и штраф до 1500 рублей. Но максимальное наказание — 15 суток административного ареста в спецприемнике ГУ МВД по Москве и запрет на посещение официальных спортивных мероприятий на три года. Суд отнёс акцию не просто к нарушению правил поведения, а именно к грубому, поскольку матч был приостановлен. Отсюда и максимальное наказание.
Но в целом Pussy Riot добились своего, прервав спортивное состязание, привлекли внимание СМИ и засветились на многочисленных фото и видео. Участники скандальной группы вообще создали новый медийный аналог "американской мечты": ещё вчера ты, беременная, совокуплялась на камеру в Зоологическом музее Петербурга, потом станцевала на паперти в храме Христа Спасителя — и вот уже фотографируешься с Мадонной и тебя принимают по всему миру как звезду и политического деятеля.
В целом и пранкер Здоровецкий взял своё: на его ютуб-канал подписывается всё больше пользователей, прорекламированный сайт для взрослых наверняка посетят миллионы. Да и Кинси не в проигрыше — заведёт себе новый инстаграм-аккаунт, пока фото и видео с её бегом в купальнике по футбольному полю ещё "перепощивают" по всему миру, наберёт подписчиков.
Российские пиарщики уже обсуждают удачный кейс Здоровецкого и ищут, как "прицепить" к этому инфоповоду собственные рекламные акции. Это значит, скоро мы услышим ещё много "интересных новостей", созданных буквально на пустом месте, максимум за 100 долларов штрафа.
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Голая реклама 👙 ⠀ ⚽️ Вчера, как вы знаете, (лично я, кстати, не заметил, а узнал из новостей) девушка выбежала на поле и на некоторое время прервала футбольный матч, главного футбольного события Лиги Чемпионов: финал матча Ливерпуль и Тоттенхэм. ⠀ ⚽️ Как вы знаете такие поступки делают специальные люди и они называются стрикеры. ⠀ ⚽️ Культура стрикерства известна давно и есть профессиональные стрикеры, которых не пускают на матчи. ❌ ⠀ ⚽️ Движение это зародилось в Англии, и, собственно люди раньше бегали не ради лайков, а для того, чтобы показать какую-то общественную проблему, или привлечь к чему-то внимание, к какой-то социальной несправедливости. 🤕 ⠀ ⚽️ Сейчас бегают ради лайков.♥️ Так вот, сам Виталий Здоровецкий, который являлся "продюссером" этого "выбега" девушки на поле, сам бегал на матчи, только он был в более такой, если помните, неприглядной форме, после чего обещал похудеть и уже это сделал. 👏 ⠀ ⚽️ Девушка (Kinsey Wolanski) еще сегодня утром имела 1.1 млн лайков, (не знаю сколько у нее было изначально), но уже через 4 часа у нее уже было 1.8 лайков.☝️ ⠀ ⚽️ Мы даже, в одно время, когда увлекались стрикерами и этой проблемой, придумали сервис "Голая реклама" Возможно скоро возродим. 👌 ⠀ ⚽️ Кстати, в моем закрытом телеграм канале уже есть идеи как использовать эту новость для вашего бизнеса. Кому интересно напишите в директ.😉 ⠀ А вы бы ради лайков выбежали на футбольное поле? И почему вы бы смогли это сделать?🤔
Хороший стартап, как говорится. Но, кажется, порнобизнес Виталию всё равно денег приносит больше. Даже в США, где просмотры "Ютуба" монетизируются совсем по другим тарифам, чем в России.
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