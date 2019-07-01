Смерть ради должности и статистики. Врачей обвиняют в убийстве новорождённого

Врачи калининградского родильного дома и перинатального центра обвиняются в умышленном убийстве новорождённого ребёнка. По версии следствия, исполняющая обязанности главврача договорилась с реаниматологом, чтобы та ввела ребёнку смертельную дозу лекарственного препарата магния сульфат. После смерти ребёнка в медицинскую документацию были внесены ложные сведения о его смерти во время родов. По информации Следкома, убийство врачи могли совершить для того, чтобы не снижать показатели медстатистики роддома…

Как сообщает Следственный комитет, в ноябре 2018 года в стенах калининградского роддома № 4 родился недоношенный ребёнок массой тела всего 700 граммов. Дежурные врачи роддома предупредили и.о. главврача Елену Белую о том, что ребёнок в тяжёлом состоянии. Для помощи новорождённому мальчику и дальнейшей транспортировки в перинатальный центр прибыла реанимационная бригада, в составе которой была врач Регионального перинатального центра Элина Сушкевич. Но, по версии Следкома, помощь ребёнку не оказали. В его только начавшуюся жизнь вмешались амбиции и.о. главврача.

Елена Белая ожидала назначения на должность главврача и понимала: если ребёнок умрёт, это значительно ухудшит показатели медицинской статистики роддома, а значит, может помешать ей занять ожидаемую должность.

Тогда, по версии следствия, и.о. главврача Елена Белая договорилась с врачом прибывшей реанимационной бригады Элиной Сушкевич, чтобы та ввела новорождённому смертельную дозу лекарственного препарата магния сульфат. Для сокрытия убийства Елена дала указания внести в историю родов ложные сведения о том, что ребёнок погиб в утробе матери.

По этому факту Елену Белую уже привлекали к ответственности, но тогда следствие обвиняло её в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ). Якобы Елена запретила своим подчинённым выдавать для ребёнка дорогостоящее лекарство, вследствие чего он умер, а в соответствии с ложными записями, смерть была внутриутробная.

Белую тогда задержали и посадили под стражу. Но сейчас, после экспертиз и выяснения обстоятельств произошедшего, следствие установило, что убийство новорождённого было спланировано Еленой Белой. Ей предъявили обвинение в организации преступления (ч. 3 ст. 33 и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвинение же в самом убийстве (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) п редъявили исполнителю — реаниматологу Элине Сушкевич — и поместили её под домашний арест.

Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль высказался по поводу обвинений врачей в своём твиттере:

Мнения под постом разделились: кто-то считает, что нужно проверить квалификацию обвиняемых врачей, кто-то даже склоняется к правовому произволу.

Российское общество неонатологов на своём сайте даже разместило обращение к гражданскому обществу в защиту реаниматолога Элины Сушкевич.

— Ранее СМИ публиковали информацию о том, что ребёнок погиб из-за того, что ему не ввели жизненно важный препарат — сурфактант. Однако, как выяснилось позднее, эти обвинения были ложными. Согласно первичной медицинской документации, ребёнок получил всю необходимую реанимационную помощь, включая искусственную вентиляцию лёгких и эндотрахеальное введение сурфактанта. После того как рассыпалось обвинение в неоказании помощи с целью экономии дорогостоящего препарата, следователи выдвинули новое обвинение — теперь в предумышленном убийстве…

Фонд помощи недоношенным детям "Право на чудо" запустил флешмоб "#Я Элина Сушкевич", но многие интернет-пользователи скептически воспринимают попытки защиты обвиняемой Сушкевич.

Следствие продолжается, устанавливаются все лица, причастные к случившемуся. Окончательное решение по делу примет суд.

По информации Росздравнадзора, в 2018 году трижды был проверен роддом № 1, дважды — роддом № 3, а вот роддом № 4 не проверялся. Кроме того, он не значился и в планах ежегодной проверки 2017–2018 годов. Судя по отчётной документации Росздравнадзора, Калининградский родильный дом № 4 проверяли в 2016 году, когда в ходе выездной проверки были выявлены нарушения правил хранения лекарственных средств, порядка оказания медицинской помощи и правил в сфере обращения медицинских изделий (акт проверки № 39160600255458 от 29.07.2016).

Уже после ареста и.о. главврача Елены Белой прокуратура провела проверку роддома, выявив целый ряд нарушений, например недостаточную оснащённость родильного зала и госпитализацию пациенток с угрозой преждевременных родов вместо перинатального центра в роддом.

Нарушения выявлялись и в перинатальном центре. Во втором квартале 2018 года, по заявлению гражданина, территориальный орган Росздравнадзора провёл внеплановую проверку, в ходе которой выявил нарушение лицензионных требований и качества оказания медицинской помощи (п. "а" п. 2 ч. 2 ст. 10 294-ФЗ).