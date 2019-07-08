Пиковые дамы российских футболистов. Кто охотится на миллиарды лучших игроков

Звёзды российского футбола зарабатывают миллионы евро и женятся на моделях. Но любовь скоротечна, а платить огромные алименты не хочется. И тогда в дело вступают известные адвокаты. Ведь это ты на поле сильнейший игрок, а в суде выигрывает самый умный. Лайф разобрался, как наши самые известные футболисты становятся дойными коровами роковых любовниц, обиженных жён и юристов. Это целый бракоразводный конвейер! Сейчас на нём прокатывают экс-капитанов: сборной России Андрея Аршавина и "Спартака" Дениса Глушакова.

Почти ребёнок с двумя миллиардами

Если вы учились в одной школе или вузе с начинающим спортсменом, то легко вспомните, как часто тот пропускал занятия, ведь тренировки важнее! Но преподаватели обычно смотрят на успеваемость перспективного спортсмена сквозь пальцы. Им достаточно гордости за известного ученика. О высшем образовании, если оно не тренерское, говорить просто смешно. Статусные игроки не учатся, а скорее числятся в университетах. И последним это на руку — бесплатная реклама! Огромные пробелы можно найти и в социализации футболиста. С 7–9 лет и до 30–35 большую часть жизни он проводит на тренировках и сборах в группе таких же пацанов, под присмотром тренера, а не семьи или учителей.

— Прикинем заработки в Российской премьер-лиге. Не звезды типа Акинфеева, а добротного игрока среднего клуба. 2–3 млн евро в год! Если его карьера продлится 15 лет, то он заработает свыше 2,5 млрд рублей. Сколько из них будет потрачено на квартиры, машины, красивую жизнь? Ну, скажем, 0,5–1 млрд. Остальное осядет на счетах или под подушкой. Учитывая необразованность и несоциализированность парня, это большой риск для него. Вокруг закрутится вихрь из роковых хищниц и консультантов-щипачей! — рассказывает Геннадий Удунян — адвокат Дмитрия Пака (которого ударил стулом футболист Кокорин. — Прим. Лайфа), председатель Московской коллегии адвокатов "Народный адвокат".

Иными словами, футболисты — "испорченные дети", которые не особо понимают в людях и толком не знают, как управиться со свалившимися на них миллиардами рублей. При этом за каждым, кто начинает хорошо зарабатывать, внимательно следят многие пары хищных алчных глаз.

Футболисты, юристы, жёны и любовницы

Если приглядеться, то личная жизнь оскандалившихся футболистов до банальности типична. Ещё до того, как прославиться, они женятся, заводят детей. Это их первая семья, где жёны всё же чаще являются положительными героями. Как в мудрой фразе героини кинофильма "Москва слезам не верит".

Увы, в нашем случае мудрость не действует. "Словив звезду" и заработав кучу денег, большинство игроков уходит в загул. А в дорогих ресторанах и ночных клубах их уже стерегут хищницы. Эти беспринципные красавицы редко когда думают о семейном счастье, скорее им нужны деньги спортсмена, слава и новые подписчики в "Инстаграме". Они легко разбивают семьи, настраивают футболистов против экс-жён, сами выходят за них замуж, а потом разводятся, срубив большой куш!

А здесь на поле выходят околофутбольные юристы. Они обещают игрокам уход от алиментов, советуют им судиться, делают информационные вбросы, манипулируют общественным мнением. По сути, таким служителям Фемиды не выгодны компромиссы между экс-супругами, им выгоден долгий и изнурительный судебный процесс.

— Меж тем закон прописывает всё очень чётко! Экс-муж должен отдать половину нажитого в браке имущества экс-жене. Платить алименты: 25% от своего дохода на одного ребёнка, 33% — на двух и 50% — на трёх. На деле редко какой футболист соглашается с этими условиями. Подстрекаемый любовницами и адвокатами, он будет прятать деньги и мухлевать, — говорит адвокат Геннадий Удунян.

Слова юриста красноречиво иллюстрируют громкие истории разводов звёзд "Зенита", "Спартака" и "Локомотива".

Андрей Аршавин vs Алиса Казьмина

История любви. Роковая брюнетка Алиса Казьмина увела Аршавина у блондинки Юлии Барановской — гражданской жены и матери трёх детей, с которой тот прожил девять лет. До знакомства с футболистом Алиса десять лет была замужем за бизнесменом Алексеем Казьминым, родила ему двоих детей и развелась, добившись алиментов. А с Аршавиным она сошлась на вечеринке в Лондоне, куда отправилась по контракту с модельным агентством. Пара поженилась в сентябре 2016 года, когда Алиса уже находилась на четвёртом месяце беременности от Андрея. На свадьбу он подарил ей браслеты Cartier за 12 млн рублей. Родившуюся дочку назвали Есения. Поселилась чета в трёхэтажном особняке в Петербурге.

Кризис отношений. Уже в октябре 2017 года Алиса решает развестись с Андреем — устала от его романов на стороне. Через месяц она прощает неверного супруга, но ненадолго! Аршавин снова изменяет ей, и в 2018 году пара всё-таки расходится окончательно. Футболист забирает у Алисы их семейный Mercedes GL350 и просит на выход из питерского особняка. В феврале 2019 года начинается бракоразводный процесс.

Развод. Суд постановил: самый звёздный российский футболист будет выплачивать ребёнку Алисы в качестве алиментов 1/8 своего дохода. Времена, когда Аршавин зарабатывал баснословные суммы по контракту с "Арсеналом" и "Зенитом", давно прошли. Теперь он скромный комментатор "Матч ТВ" и совладелец обанкротившейся компании, торговавшей автомобилями. А ещё выплачивает 50% от своих доходов первой экс-жене (гражданской) Юлии Барановской. Всё это отлично понимает Казьмина и её адвокат Александр Добровинский. Юрист уже заявил журналистам, что судебный спор не закончен — его клиентка намерена добиться раздела имущества.

— Которого у Андрея нет, всё на маму. Видимо, голы она забивала, но мы стараемся, ищем, — добавляет Добровинский.

Денис Глушаков vs Дарья Шрамченко

История любви. Денис и Дарья родились на одной улице в провинциальном городке Ростовской области. Познакомились красиво: у 17-летней школьницы Даши Шрамченко спала с плеча лямка платья, когда она шла по парку с двумя стаканами кваса. 21-летний Денис Глушаков подошёл и поправил. Случилась любовь. В тот же год футболист перестал слоняться по арендам и попал в основную обойму "Локомотива". Поженились в 2009 году. Родились дочки Валерия и Александра. Ещё летом 2018-го, когда гремел ЧМ по футболу, пара казалась счастливой. Но осенью всё изменилось.

Кризис отношений. В Сети появляется "слитое" Дарьей видео Глушакова в бане с "подругой детства" — эту милую формулировку предложил сам футболист. В ответку Денис говорит, что не живёт с женой уже с 2017 года из-за её измен. Потом звонит ей, пугает физической расправой, грозится раздать все деньги юристам, лишь бы не ей. Дарья записывает звонок и выкладывает в Интернет. Он заявляет на неё в полицию, что она принудила его платить высокие алименты. Уже потом были покаяния игрока на Первом канале Андрею Малахову. Но как ни каялся принародно Глушаков, суд решил не в его пользу.

Развод. Денис будет отдавать 33% от заработков на двух детей + 100 тысяч рублей Дарье, пока она в декрете. В "Спартаке" Глушаков даже без бонусов получал два млн евро в год. Не так давно футболист перешёл в грозненский клуб "Ахмат". Теперь юристам Дарьи предстоит выяснить его новую зарплату, а ещё поделить имущество.

— Мы нашли, что искали, — радуется адвокат Сергей Жорин. — Глушаков снял со счёта 300 млн рублей и спрятал их в Пенсионный фонд. Настаиваем, чтобы половина досталась Дарье. Выяснили, что Денис оформил дом, где жили экс-супруги, на маму. Сначала судья отказывалась принимать иск по нему. Но потом футболист сам выложил в открытом доступе информацию о его продаже. Сам себе навредил!

Дмитрий Тарасов vs Оксана Пономаренко

История любви. Дмитрий Тарасов и гимнастка Оксана Пономаренко познакомились, как в кино! Девушка ловила такси, а он её подвёз. Красавица сразу понравилась футболисту. Дмитрий сделал вид, что где-то потерял телефон, и попросил её набрать номер. Пара начала встречаться и поженилась в 2008 году. Вскоре у них родилась дочка Ангелина. Тарасов тогда играл за "Томь" и ФК "Москва", был мало кому известен и по меркам РПЛ получал не так много.

Кризис отношений. Через два года отношений с Оксаной Дмитрий Тарасов резко повысил статус: перешёл в "Локомотив" и закрутил роман с Ольгой Бузовой. Оксана долго терпела, но всё же подала на развод, когда увидела фото целующихся Бузовой и Тарасова в "Инстаграме". "Тарабузики" поженились в 2012 году (этот брак тоже не затянулся, но хотя бы обошёлся без судебных разбирательств. — Прим. Лайфа).

Развод. По решению суда Оксана Пономаренко не получила никакого имущества, лишь фиксированные 198 тысяч рублей алиментов в месяц. Для игрока "Локомотива" это был суперуспешный исход. Но он сам всё испортил! В конце прошлого года выяснилось, что футболист недоплачивал алименты последние шесть лет. На этот раз Оксана обратилась к адвокату Сергею Жорину. Новый судебный процесс оказался суров для Дмитрия Тарасова. Теперь он должен Оксане в общей сложности 16 млн рублей плюс будет ещё выплачивать по 480 тысяч ежемесячно.

— Если Тарасов и дальше не зашевелится, тогда уже последуют строгие санкции. Вплоть до запрета на выезд за границу. В результате сумма неустойки, которая обязательно упадёт на банковскую карточку Оксаны, с каждым днем растёт. Ей это даже выгодно, — радуется юрист Сергей Жорин.

Александр Кержаков vs Милана Тюльпанова

История любви. В 2014 году стареющий игрок "Зенита" Александр Кержаков увидел в глянцевом журнале фото Миланы Тюльпановой — красавицы и дочери сенатора Совфеда. Футболист нашёл её контакты, написал в мессенджере и договорился о встрече. Вскоре пара поженилась. Милана смогла найти общий язык с двумя детьми Кержакова от двух предыдущих браков. Сам Александр сумел понравиться её родителям. Пара поженилась. В 2017 году у них родился сын Артемий. Но к тому времени брак уже трещал по швам!

Кризис отношений. Со стороны казалось, что в отношениях Кержаковых царят любовь да гармония. Но всё изменилось после смерти отца Миланы. Александр загулял. Его жена выложила фото синяка с подписью: "Немного ударили". Потом она заработала нервный срыв и по совету мужа легла в "психушку", впоследствии лечение там станет козырем в рукаве футболиста. А в 2018 году Милана призналась на своей странице в соцсети:

— Я давно уже не с ним в отношениях… Это абсолютно падший, не достойный уважения человек!

Развод. Кержаков обвинял Тюльпанову в наркозависимости и не отдавал сына. Только спустя несколько месяцев судебной борьбы Александр сдался и вернул Артемия маме. Всё благодаря уже знакомому нам Александру Добровинскому, адвокату Миланы.

— Кержаков бросил её спустя всего месяц после смерти её отца и рождения сына. Наталкивает на мысль, что с его стороны это был брак по расчёту, — умело развернул общественное мнение юрист.

Окончательно развелась пара только в 2019-м. Кержаков будет платить сначала 1/6 своих доходов, а с мая 2031 года — 1/4. Однако не прошло и двух месяцев с решения суда, как Александр успел задолжать 623 тысячи рублей алиментов. Милана с Добровинским подали новый иск. Добавим, что вышедший на пенсию футболист зарабатывает ресторанным бизнесом.

Как перевоспитать избалованных футболистов

Так уж повелось, что с древнегреческих времён звёзды спорта — герои своей нации и страны. Они высокий образец для подражания, пример и гордость... Но сегодня что-то пошло не так. Можно ли избавить любителей футбола от утомительных историй, связанных с глупыми, безнравственными и просто криминальными поступками игроков?

— Ответственность за своих футболистов должны брать клубы, — уверен адвокат Геннадий Удунян. — Во-первых, давать им нормальное среднее образование, адаптировать к общественной жизни. Во-вторых, выделить им опекунов, которые будут следить за их поведением и контролировать траты. В-третьих, надо строже наказывать их рублём. Устроил вечеринку за день до игры, дебоширил, кого-то избил — заплати в клубную кассу. И не 100 тысяч рублей, а, скажем, один миллион евро. Сейчас образцово работает с игроками в воспитательном плане разве что ЦСКА.

Конечно же, футбольные клубы напрямую заинтересованы в том, чтобы их игроки не погружались с головой в скандальные бракоразводные процессы. Ведь иногда именно головой футболист забивает гол, да и просто может промахнуться по мячу в ключевой момент, перенервничав на стороне. Логичное решение — взять бурную сексуальную жизнь игроков под контроль. Может, для того и существуют женские клубы болельщиц, такие как ЖФК "Сердца России". На такие мысли наводит свежий скандал с лидером ЖФК "Сердца России" — "мисс улыбка "Спартака" — 2018" Марией Андреевой. С её телефона утекли в Сеть такие ролики, что, глядя на развлечение официальных клубных фанаток с футболистами, покраснеет даже знаменитая Настя Рыбка.

Набор в "Сердца России" вёлся в 2016 году. На пробы звали девушек красивых, спортивных, весёлых и творческих. Кастинг проходил в Москве у метро "Чистые пруды" в офисе "женского футбольного клуба". В объявлении в соцсетях был указан телефон Марии.

Оргия футболистов с "мисс "Спартак" на яхте, возможно, далека от представлений о морали национального героя спорта, но зато клуб даёт возможность спустить своим футболистам пар, ограждая их от сторонних роковых дам и хищных адвокатов. Может, это решение правильное, может, надо искать другие. Но что-то делать нужно, а то слова из советской песни "Мы верим твёрдо в героев спорта" становятся слишком архаичными. А болельщикам верить хочется!