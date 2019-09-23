"Старая, толстая, страшная" — почему "Аэрофлоту" грозит забастовка стюардесс

Рано или поздно каждая стюардесса становится STS — расшифровывается как "старая, толстая, страшная" — и подвергается дискриминации со стороны руководства. И это лишь вишенка на торте отношения "Аэрофлота" к рядовым сотрудникам, которое бортпроводники терпели годами под страхом наказаний, штрафов и увольнений. Но в начале сентября они объявили нелегальную "больничную" забастовку. А сегодня протест переходит в новую официальную форму — глава независимого профсоюза бортпроводников начала голодовку из-за нечеловеческих условий труда в крупнейшей авиакомпании России. Лайф разобрался в причинах протеста стюардесс.

STS — путёвка на рейсы Рязань — Самара

Два года назад стюардессы Ирина Иерусалимская и Евгения Магурина доказали в Мосгорсуде дискриминацию по внешности и возрасту со стороны своего работодателя — "Аэрофлота". Юридическую поддержку им оказывала их коллега, а по совместительству президент независимого Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова. Они просили признать недействительным пункт 7.1 внутреннего акта авиакомпании — "Требования к членам кабинного экипажа". Там были указаны критерии для стюардесс: рост — 160–175 см, размер одежды — 42–48. Буквально прокрустово ложе, в которое должна втиснуться сотрудница "Аэрофлота".

— Как только сотрудницам "Аэрофлота" становилась мала казённая форма, выданная при поступлении на работу, их сразу же начинали планомерно дискриминировать, — возмущена лидер независимого профсоюза и действующая бортпроводница "Аэрофлота" с 19-летним стажем Илона Борисова. — Речь не только о моральных унижениях. Стюардесс переводили на менее оплачиваемые рейсы. Ещё вчера они регулярно летали за границу, а сегодня географию их полётов ограничили условным маршрутом Самара — Рязань. Их чаще ставили на ночные и утренние рейсы, не давая выспаться и отдохнуть. Очень изматывающе! Ну и зарплата падала в два раза!

Судебная победа стюардесс в деле о дискриминации — беспрецедентный случай для России. "Аэрофлот" понёс грандиозные репутационные потери. Особенно разочарованы авиакомпанией были в Европе, Америке и арабских странах. Зарубежные журналисты вообще проявили огромный интерес к скандалу. Подробную статью опубликовало издание The New York Times, двухчасовой видеосюжет выдал арабский телеканал "Аль-Джазира". Именно тогда в кулуарах и курилках бортпроводников родился мем STS, то есть "старая, толстая, страшная". Но даже блестящая победа в суде не изменила неписаных внутрикорпоративных стандартов "Аэрофлота".

— Несмотря на то что пункт 7.1 отменили, сами списки STS негласно сохранились. И наказывают за попадание в них теперь так же — негласно. Стюардесса может прийти в один прекрасный день на работу и обнаружить, что у неё больше нет зарубежных рейсов, есть лишь по России с ужасным изматывающим графиком. Другой инструмент давления — инструкторские проверки, когда за бортпроводником по пятам следует инструктор. При каждой оплошности — не те лак с помадой, чуть смятая форма, ошибка в обслуживании — инструктор штрафует стюардессу. По итогу она остаётся с голым окладом 30 тыс. рублей в месяц. И это при сумасшедшем графике 6-1 с пятью-шестью битыми ночами в отелях, когда не успеваешь выспаться, — негодует Борисова. — А ведь наша работа ещё и очень вредная. Нам грозят ранний выход на пенсию и профессиональные болезни — варикоз, ухудшение слуха, нарушения сна, остеохондроз, сколиоз, головные боли.

Добавим сюда прочие проблемы бортпроводников "Аэрофлота". Их зарплата не индексировалась уже несколько лет подряд. Наоборот, у многих девушек она усохла в полтора-два раза. Сокращается число служебных комнат отдыха. В одном из терминалов Шереметьево объединены в одну общую мужская и женская раздевалки. Руководство не соблюдает составленные графики полётов. Они меняются постоянно, несколько раз в неделю. Какая уж тут семья, спланировать поход к стоматологу и тот почти невозможно. Наконец, этим летом бортпроводникам без причины не выдали традиционную премию — порядка 50–100 тысяч рублей. Бунт зрел. Вопрос: почему же стюардессы так долго терпели и молчали?

Стюардессы так запуганы, что открыто под собственным именем с Лайфом согласились общаться только упомянутая Илона Борисова (потому что имеет право говорить от имени профсоюза) и экс-бортпроводник, правозащитник Александр Ильин (потому что уже успел уволиться и никогда не работал в "Аэрофлоте"). Остальные пролетарии "Аэрофлота" и его дочерних компаний боятся деанонимизации и просили скрыть их внешность и изменить голоса.

Молчи и не вякай

Бортпроводникам "Аэрофлота" (даже бывшим) строго-настрого запрещено давать интервью о работе в компании. Ослушавшихся ждёт кара. О том, как наказывают стюардесс, Лайф рассказал в предыдущей главе. Но это ещё не всё. Среди пролетариата неба ходят упорные слухи о существовании неких чёрных списков. Попал в них — и тебя не возьмёт на работу ни одна авиакомпания, ни один аэропорт.

— Недовольным всегда говорят одно: молчи и не вякай. Мы вас одели, накормили, дали возможность родить. Есть у нас такой важный показатель, как лояльность. Так вот! Всех тех, кто попал в списки нелояльных, ждут проблемы куда худшие, если сравнивать с пресловутым списком STS! — поведала Лайфу на условиях анонимности одна из стюардесс "Аэрофлота".

Недовольство стюардесс копилось годами, но из-за закручивания гаек не выплёскивалось наружу и нигде никогда не обнародовалось. Но, похоже, терпение лопнуло. На прошлой неделе Лайф рассказал о тихой забастовке под названием "Больничный". Её суть в том, что бортпроводники решились и уговаривали друг друга в массовом порядке брать больничные и не выходить на работу. Под угрозой срыва могли оказаться до 50 рейсов "Аэрофлота" в день. Клич о забастовке был анонимно вброшен в самое крупное тематическое онлайн-сообщество "Типичный бортпроводник". Как выяснил Лайф, координаторов этого протеста не найти. Присоединялись к акции добровольно, узнавая о ней из соцсетей и в кулуарах от коллег. Почему была выбрана именно такая форма, тоже понятно.

— Во-первых, эта форма борьбы очень подходит для стюардесс. Из-за дикой усталости им давно уже приходится хитрить и иногда брать больничный, чтобы нормально отдохнуть хотя бы денёк. Опыт есть. Во-вторых, участие в таком протесте почти невозможно доказать и, следовательно, наказать за него! — объясняет Александр Ильин, правозащитник, бывший бортпроводник S7, "Ямала" и Red Wings с десятилетним стажем. Сейчас Александр оказывает юридическую помощь стюардам и стюардессам, которые судятся со своими работодателями. Например, к нему обратились две экс-бортпроводницы "Аэрофлота", чтобы отсудить причитающиеся им и до сих пор не выплаченные бонусы и премии.

Забастовка больничными — это тайная, но опасная борьба. Зачинщик может легко оказаться за решёткой. Впрочем, пресс-служба "Аэрофлота" уже успела опровергнуть информацию о забастовке. Мол, нет её, всё выдумка. Но это на публику. Внутри авиакомпании настроения царят совсем другие. Начались проверки, а все стюардессы, кто на больничном, запугиваются. Вот что сообщила Лайфу одна из таких:

С сегодняшнего дня бортпроводники забунтовали, уже не скрываясь, по-взрослому. О кошмарных условиях труда и потребительском отношении в "Аэрофлоте" громогласно и публично заявила Ирина Борисова. Несколькими днями ранее она подала заявления в Генпрокуратуру, Минтруд и Минтранс. А сегодня объявила голодовку для привлечения внимания к проблеме. Пожелаем этой хрупкой, но сильной женщине здоровья.

Отчаянные стюардессы

Закручивать гайки и запрещать общение с прессой можно, наверное, очень долго. Но не бесконечно — всему приходит конец. Похоже на то, что резьба, наконец, сорвалась. Возмущение бортпроводников достигло предела и вылилось наружу.

Важный момент — такие же порядки, как и в "Аэрофлоте", царят и в других российских авиакомпаниях. Последние и вовсе очень зорко присматриваются к флагману отрасли и почти каждое его нововведение берут на вооружение. Таким образом, злополучная аббревиатура STS — проблема не только "Аэрофлота", это проблема всей страны. Очевидно, что столь циничное отношение к стюардессам в России может вызвать грандиозный скандал за рубежом и нанести мощнейший удар по репутации самой крупной и уважаемой авиакомпании в стране.

Лайф будет следить за развитием ситуации.