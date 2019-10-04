Стюардессы "Аэрофлота" — последние жертвы сексуальной революции

Дискриминация прав женщин в небе появилась одновременно с профессией стюардессы. Пропуском на борт были смазливое личико, красивая фигура, молодость и незамужнее положение. И многих бортпроводниц уже тогда это крайне возмущало. Ведь карьера хоть и яркая, но уж очень короткая, как юбки и шорты, которые нацепили на "небесных девушек" в 60–70-е — в эру сексуальной революции. Долгие годы бортпроводницы отстаивали свои права — в итоге западное общество сдалось. Стюардессам разрешили стареть, выходить замуж, рожать детей, полнеть и носить ту прическу, которую хочется. Но только не в России, где есть негласные правила и запреты авиакомпаний...

Клеймо STS — которое расшифровывается как "старая, толстая, страшная" — рано или поздно получает каждая стюардесса. В тот момент, когда выданная форма 42–48-го размера становится мала, а внешность уже не так свежа, начинается методичная дискриминация со стороны работодателя.

Стюардесс унижают, снимают с международных рейсов, а графики работы выстраивают так, чтобы измотанные женщины просто увольнялись по собственному желанию. Тех, кто начинает качать права, просто увольняют. Эта проблема получила общественный резонанс благодаря "больничной забастовке" бортпроводниц "Аэрофлота".

Журналистка и феминистка Наталья Биттен рассказала Лайфу о тяжёлом положении стюардесс в "Аэрофлоте" и даже сексизме, ведь подобные критерии к бортпроводникам-мужчинам не применяются.

Лайф уже рассказывал, что за всё время только две стюардессы "Аэрофлота" — Ирина Иерусалимская и Евгения Магурина — не побоялись доказать в Мосгорсуде дискриминацию по внешности и возрасту. Это стало беспрецедентным случаем для России. "Аэрофлот" понёс грандиозные репутационные потери, в том числе среди западных стран, где полвека назад разгорелась нешуточная борьба с такой же дискриминацией.

Бывшая бортпроводница авиакомпании Исландии Мария Струлис вернулась в Россию и тоже столкнулась с возрастным ограничением при устройстве на работу, несмотря на общий стаж 22 года. Мария рассказала Лайфу о том, что в Европе, напротив, возраст и опыт являются преимуществом, но не поводом к дискриминации. А установленных профессиональных стандартов размера одежды стюардесс просто не может существовать.

— У нас господин Савельев, увидев великолепных сингапурок, решил впихнуть местных бортпроводников в сингапурскую форму. <...> Давайте будем честными: нам холодно, мы выше и толще, — возмущается Мария. — Человек не может в анорексичном состоянии осуществить нормальную эвакуацию.

Бортпроводницы Запада расширили свои права только благодаря каскадам судебных исков и жалоб о весе, семейном положении, униформе, причёсках и возможностях продвижения по службе. Борьба эта длилась десятки лет. В российской битве за права стюардесс пока всего два победных случая.

Всего полвека назад западные авиакомпании для привлечения клиентов открыто мерились, чья стюардесса красивее. Фривольное общение, ультракороткие юбки, шорты и наряды, иногда меняющиеся по три раза за полёт, были нормой.

Тогда, в конце 60-х — начале 70-х, профессия стюардессы была промежуточным звеном между школой и замужеством. Девушки с горечью понимали, что их век на борту недолог, 32 года — предел. Параллельно возрастным ограничениям реклама и порнографические фильмы навязывали пассажирам мысль, что стюардессы — искательницы приключений, в том числе сексуальных.

Чего стоит американский бестселлер 1967 года с ироничным названием Coffee, Tea or Me? о похождениях двух раскованных стюардесс, позже экранизированный.

Сегодня представить себе подобное отношение к женщине в США или Европе просто невозможно. Но всё ещё легко в России. И даже фантазировать не нужно. Дискриминация бортпроводниц по телосложению, весу и возрасту — неписаное правило "Аэрофлота" и фактически всех российских авиакомпаний.

Возможно, вся эта история с забастовками бортпроводниц "Аэрофлота" — отголоски всемирной сексуальной объективизации бортпроводниц. Но если за рубежом для достижения положительного результата боролись много лет, то в России только начинают. И судя по тому, что даже после судебных решений негласная политика авиакомпаний, в частности "Аэрофлота", не меняется, а сотрудников, которые борются за свои права и права коллег, увольняют, битва эта будет долгой...