Лобода выложила настолько жаркие фото с яхты, что фанаты не смогли оторвать глаз

Светлана поделилась снимками, где позирует на фоне водопада, стоя на яхте. Певица надела бежевый купальник, который гармонировал с её кожей, и принимала соблазнительные позы.
Лобода похвасталась не только прессом и длинными ногами, но и подтянутыми ягодицами, вскружив голову подписчикам. Помимо комментариев с комплиментами фанаты писали, что даже не заметили красивый фон на фото, сосредоточив всё свое внимание на формах артистки.
На первой и второй не заметила водопада 😅👌🏻
belochkanastenka
Света, много нужно стараний для такой фигуры после двух беременностей?)
badmaeva_evgeniya
Украинская артистка умеет привлекать к себе внимание. Недавно она опубликовала чужое голое фото, угодив в скандал. А потом показала поклонникам страшные гематомы на ногах, которые получила на танцевальной тренировке.
Королёва вслед за Лободой выложила фото, где стоит на руках, сняв с себя всё