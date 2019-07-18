Медвежата вместо детей: Катя Кищук устроила странные съёмки, разозлив фанатов

Катя Кищук известна своей любовью к откровенным фото в "Инстаграме". Но на этот раз она, видимо, решила поэкспериментировать и выложила снимок, где позирует вместе с животными. И фанаты оказались явно не в восторге.

25-летняя экс-участница "Серебра" поделилась фото, на котором предстала вместе с эстонским рэп-исполнителем Томми Кэшем. Артисты, судя по всему, изображали стереотипную семейную пару дома: Кищук надела халат, Томми — майку-алкоголичку, а вместе они расположились на уютном диване. Только вместо детей они почему-то кормили из бутылочки медвежат. Снимок Катя подписала: "Твои мама и папа".

Удивить подписчиков девушке таким нестандартным приёмом действительно удалось. Вот только неприятно. Вместо обычных комплиментов она нарвалась на хейт. В комментариях активно принялись критиковать певицу за то, что она ради эффектных фото и лайков согласилась на использование бедных зверят. При этом Кэш тоже разместил у себя кадры из фотосессии, но у него аудитория оказалась более лояльной.

Бедные медвежата, им бы по лесу бегать на воле, а они — игрушкой в руках, кошмар Irina_ermakova6

Оставьте бедных медвежат Rusev.alexandrr

Мне больше интересно, откуда медведи? Хочется *** людей, которые на этом зарабатывают деньги. А больше всего тех, кто пользуется услугой диких животных для фотосессии и прочей *** Southgardenmmm

Однако вопрос о медвежатах — это не единственное, что волновало фанатов. Они активно интересовались, какие отношения всё-таки связывают пару. Ранее они оставили поклонников в замешательстве, выложив совместные свадебные фото. Но многие фанаты тогда не поверили, что это правда, а не постановка. А сами звёзды не спешат раскрывать подробности личной жизни.

Катя Кищук передала фанатам жаркий привет, выложив откровенные фото из бассейна