"Зенит" отсудил 200 млн рублей за футболиста сборной Аргентины

Как сообщили источники в клубе, ФИФА постановила выплатить петербуржцам около 3,2 млн евро по иску к клубу "Дженоа" в связи со спором вокруг защитника Кристиана Ансальди.

Ансальди выступал за "Зенит" с 2013 по 2016 год, а до этого провёл пять лет в "Рубине", став одним из самых "русифицированных" легионеров нашего чемпионата. С чемпионата России Кристиан даже попадал в сборную Аргентины, за которую провёл пять игр и даже забил гол. Питерцы отдавали аргентинца в аренду "Атлетико" и "Дженоа". Сам защитник жаловался, что в Российской премьер-лиге он уже не чувствует "привычного волнения перед матчами и страсти". В июле 2016 года Ансальди был выкуплен "Дженоа" примерно за четыре миллиона евро.

Ранее Лайф уже сообщал о тяжбе с участием двух клубов из-за конфликта вокруг аргентинского защитника. Весной "Зенит" пытался отсудить у "Дженоа" проценты по первому траншу за трансфер футболиста, однако в итоге сам был вынужден заплатить пять тысяч швейцарских франков. По-видимому, тот успех вдохновил генуэзцев на то, чтобы вообще перестать платить за переход Ансальди. Однако такой наглости Комитет по статусу игроков уже не выдержал.

В итоге судья ФИФА после рассмотрения материалов дела обязал итальянский клуб выплатить россиянам три миллиона евро плюс 5% годовых и пять тысяч швейцарских франков в качестве компенсации за юридические расходы — всего чуть больше 200 млн рублей по нынешнему курсу. Если итальянцы не подадут апелляцию, деньги питерцы должны получить уже в этом месяце — и лишние 3,2 миллиона евро на трансферную кампанию точно пригодятся. Её клуб с берегов Невы явно намерен вести агрессивно: игроки, называемые в СМИ, на несколько уровней выше Ансальди. Среди них был итальянец из "Интера" Андреа Раноккья, игрок "Ромы" и сборной Греции Костас Манолас и автор гола во вчерашнем матче сборной Аргентины и партнёр Маноласа Леандро Паредес.