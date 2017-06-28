Топ-5 ярких фанатов на Кубке конфедераций

5-е место
Открывает наш рейтинг болельщик сборной Камеруна в маске льва. И неудивительно, что он выбрал именно это животное. Камерунскую сборную называют неукротимыми львами. Все матчи Кубка конфедераций он смотрел в этой маске, чем и запомнился.
4-е место
Следующим в нашем списке идёт юный болельщик сборной Чили. Кстати, если вы не знали, то он немного понимает по-русски, ведь его мама украинка. А благодаря Лайфу этот мальчик теперь без проблем может произнести главную фразу о капитане "Спартака": "Глушаков — это похороны".
3-е место
Третью строчку нашего рейтинга занимает мексиканский болельщик в огромной короне, украшенной павлиньими перьями на голове. Интересно, сколько она весит?
2-е место
Серебро получает наш российский болельщик, который ходил на матчи в образе любимого всеми детьми Деда Мороза. Повезло, что лето в России пока не столь жаркое и можно носить варежки и шапку.
1-е место
Ну и первую строчку нашего рейтинга занимает самый эпатажный болельщик на Кубке конфедераций, который приехал из Мексики. Корона с перьями и "доспехи" в стиле ацтеков делают его просто незабываемым.
- Популярные
- По времени