Топ-5 ярких фанатов на Кубке конфедераций

Лайф уже рассказал о самых стильных причёсках футболистов и их татуированных телах. Теперь предлагаем вам подборку болельщиков на КК–2017, которых трудно будет забыть.

5-е место

Открывает наш рейтинг болельщик сборной Камеруна в маске льва. И неудивительно, что он выбрал именно это животное. Камерунскую сборную называют неукротимыми львами. Все матчи Кубка конфедераций он смотрел в этой маске, чем и запомнился.

4-е место

Следующим в нашем списке идёт юный болельщик сборной Чили. Кстати, если вы не знали, то он немного понимает по-русски, ведь его мама украинка. А благодаря Лайфу этот мальчик теперь без проблем может произнести главную фразу о капитане "Спартака": "Глушаков — это похороны".

3-е место

Третью строчку нашего рейтинга занимает мексиканский болельщик в огромной короне, украшенной павлиньими перьями на голове. Интересно, сколько она весит?

2-е место

Серебро получает наш российский болельщик, который ходил на матчи в образе любимого всеми детьми Деда Мороза. Повезло, что лето в России пока не столь жаркое и можно носить варежки и шапку.

1-е место

Ну и первую строчку нашего рейтинга занимает самый эпатажный болельщик на Кубке конфедераций, который приехал из Мексики. Корона с перьями и "доспехи" в стиле ацтеков делают его просто незабываемым.

ТОП-5 ТАТУИРОВАННЫХ ЗВЁЗД

ТОП-5 СТИЛЬНЫХ ПРИЧЁСОК ФУТБОЛИСТОВ