"Спартак" купит нападающего сборной России

Как стало известно Лайфу, игрок "Рубина" Максим Канунников в скором времени всё же перейдёт в "Спартак", и это стало возможно благодаря допсоглашению к его контракту. Казанский клуб же проведёт вместе с МВД расследование данного трансфера.

Вчера "Спартак" упустил победу в дерби, которое ещё в 90-х считалось главным в нашем футболе, а теперь ушло в тень споров красно-белых с ЦСКА и "Зенитом". Зрелище получилось ярким, "Динамо" красиво вернулось в РФПЛ, а итальянский тренер Массимо Каррера и Леонид Федун получили новый аргумент в работе по покупке форварда с российским паспортом.

Это одна из главных целей "Спартака" на летнем рынке. У Карреры под рукой два классных легионера, и оба вчера были полезны команде. Но и Зе Луиш, и Луис Адриано подвержены травмам, а в ротации у "Спартака" просто нет нападающего высокого класса, не попадающего под лимит на иностранцев. Эту нишу мог бы заполнить Фёдор Смолов, но владелец "Спартака" Сергей Галицкий отказывается продавать лучшего бомбардира лиги Федуну.

В "Спартаке", поняв тщету этих попыток, переключились на Максима Канунникова. Изначально трансфер казался невозможным при отступных в контракте в размере 6 млн евро — но тогда был применён хитрый, но вполне допустимый юридический приём.

Речь идёт о том, что в офис красно-белых футболист принёс бумагу, подписанную представителем "Рубина", в которой отступные за игрока были снижены с 6 млн евро до одного. Таким образом, стала возможна сделка — красно-белые не были готовы платить более 5 млн.

Из данной суммы 4 млн хотел бы себе забрать агент игрока Павел Андреев. Трансфер состоится в любом случае, рассказывает источник Лайфа: Курбан Бердыев не препятствует уходу форварда, а казанцам нужны деньги после прошлогодней трансферной кампании и в связи с требованиями финансового фэйр-плей УЕФА. В данный момент между "Рубином" и Андреевым идёт торг, в какой пропорции будут разделены деньги, уплаченные Леонидом Федуном. За игрока, выступавшего на чемпионате мира 2014 года, "Рубин" хочет больше, чем 1 миллион евро.

Кроме того, по информации Лайфа, в "Рубине" будет проведено внутреннее расследование с привлечением МВД с целью найти сотрудников, подписавших от лица клуба дополнительное соглашение с Канунниковым.

В первом матче сезона 26-летний Канунников вышел на поле в стартовом составе "Рубина". Команда проиграла "Краснодару" — 1:2. В прошлом сезоне нападающий провёл за казанский клуб 23 матча, в которых забил 7 голов.