"Спартак" перебьётся. Суд запретил "Рубину" продавать Канунникова

Как сообщил источник Лайфа, признано недействительным одно из приложений к контракту игрока сборной России. Теперь "Рубину" запрещено увольнять Канунникова и выдавать ему на руки трудовую книжку, а РФС и РФПЛ — регистрировать трансфер футболиста. Главным претендентом на форварда был "Спартак".
ПАО "Казаньоргсинтез" входит в группу ТАИФ, являющуюся главным спонсором "Рубина".
Напомним, ранее Лайф писал о том, что переход нападающего в "Спартак" стал возможен благодаря специальному приложению к контракту, по которому отступные за него были снижены с шести миллионов евро до одного миллиона.
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