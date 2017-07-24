"Спартак" перебьётся. Суд запретил "Рубину" продавать Канунникова

По информации Лайфа, Авиастроительный суд Казани по иску компании "Казаньоргсинтез" к футбольному клубу "Рубин" принял решение лишить Максима Канунникова права переходить в другой клуб.

Как сообщил источник Лайфа, признано недействительным одно из приложений к контракту игрока сборной России. Теперь "Рубину" запрещено увольнять Канунникова и выдавать ему на руки трудовую книжку, а РФС и РФПЛ — регистрировать трансфер футболиста. Главным претендентом на форварда был "Спартак".

ПАО "Казаньоргсинтез" входит в группу ТАИФ, являющуюся главным спонсором "Рубина".

Напомним, ранее Лайф писал о том, что переход нападающего в "Спартак" стал возможен благодаря специальному приложению к контракту, по которому отступные за него были снижены с шести миллионов евро до одного миллиона.