Фигурист Коляда стал третьим в короткой программе на Гран-при Японии

Сегодня в японском городе Наго стартовал финальный Гран-при по фигурному катанию — 2017.

Мужское одиночное катание

У мужчин короткую программу выиграл американец Нейтан Чен. Он заработал 103,32 балла. Вторым стал японский фигурист Сома Уно (101,51), а третье место — у россиянина Михаила Коляды. У него 99,22 балла.

Ещё один представитель нашей страны — Сергей Воронов — занимает пятое место с 87,77 балла.

Произвольная программа будет представлена завтра, 8 декабря. Начало в 14:15 по московскому времени.

Спортивные пары

Ранее выступили спортивные пары. Немецкий дуэт Алёна Савченко и Бруно Массо идут первыми после короткой программы (79,43 балла). Второе место у россиян — Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (78,83). Третьими стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун (75,82).

Ксения Столбова, которую разозлили журналисты вопросами о решении МОК, и Фёдор Климов заняли четвёртое место.

Позже короткие программы покажут и танцоры на льду. Правда, российские спортсмены не выступят, так как они не смогли пробиться в финал.