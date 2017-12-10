Гвардиола сделал Моуринью. "МС" обыграл "МЮ" в манчестерском дерби

На "Олд Траффорд" победой гостей поля завершился матч 16-го тура Английской премьер-лиги — 2:1.

10 декабря отмечается Всемирный день футбола, и именно на эту дату выпали сразу три супердерби. Сначала в московском противостоянии "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 3:0, затем в мерсисайдском дерби "Эвертон" и "Ливерпуль" не смогли выявить победителя (1:1). Ну, а напоследок в Манчестере сошлись "Сити" и "Юнайтед" со своими топ-тренерами Хосепом Гвардиолой и Жозе Моуринью.

Открыл счёт в матче испанский полузащитник "Сити" Давид Сильва, который забил на 43-й минуте встречи. Практически следом форвард Маркус Рашфорд сравнял счёт, поразив ворота Давида Де Хеа в добавленной время — 1:1.

Победу команде Гвардиолы принёс гол аргентинского защитника Николаса Отаменди на 54-й минуте. Как итог — 2:1 в пользу гостей поля.

Тем самым "МС" остаётся безоговорочным лидер АПЛ с 46-ю очками. Подопечные Моуринью — вторые, но у них всего 35 баллов.

АПЛ. 16-й тур.

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" — 1:2.

Голы: Сильва (43’, 0:1), Рашфорд (45+2’, 1:1), Отаменди (54’, 1:2).