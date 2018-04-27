Хотел массаж, а попал под следствие. Российский биатлон взорвал секс-скандал

В российском биатлоне грянул масштабный скандал: несовершеннолетняя биатлонистка Анна Моисеева* обвинила в домогательствах одного из тренеров подмосковной команды — Сергея Тутмина. Как выяснил Лайф, дело не ограничивается историей с секс-скандалом.

В контексте отечественного биатлона в последний год не раз приходилось использовать слово "дно", однако вчера, кажется, было пробито и оно. В рядовой юношеской подмосковной команде случился практически голливудский скандал: 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева* обвинила в домогательствах тренера Сергея Тутмина. Обвинения были подкреплены аудиозаписью, на которой наставник, возможно, намекает на желание вступить со спортсменкой в интимную связь.

Как сообщила Анна Моисеева* в интервью "Советскому спорту", история началась в Саранске в сентябре прошлого года. После соревнований тренер пригласил девушку к себе в комнату.

— Я села на кровать, он рядом. И тут он мне говорит: "Ты не откажешься, если я тебе сделаю массаж?" Я ответила, что мне это не нужно. Тогда он положил мне на ногу свою руку и стал говорить: "Ты же понимаешь, зачем я тебя позвал. Тебе это нужно. Ты знаешь, как ты бегаешь (не очень хорошо), а если согласишься построить со мной отношения, то я тебе помогу. Ты пройдёшь отбор в команду, у тебя всё будет: экипировка, результат...

Анна утверждает, что наставник предложил ей секс. Обещал в обмен помощь в карьере.

Позже, по её словам, домогательства продолжились. Тренер вызывал её, требовал приходить в шортах и гладил по ногам.

После того как наставник не добился от спортсменки взаимности, Анну убрали из команды. По её мнению, незаслуженно. Изучение результатов Анны даёт основания скорее согласиться с девушкой — она выступала не хуже многих своих партнёрш-сверстниц.

Девушка рассказала обо всём своему личному тренеру — та обратилась к матери.

— Во-первых, мы написали служебную записку, ведь Аня и её тренер находятся прежде всего в рабочих отношениях. В ней дочь описала всё произошедшее, к тому же мы предоставили в Центр спортивной подготовки и аудиозапись. Буквально на следующий день Аню вызвали на встречу с президентом Федерации биатлона Московской области Алексеем Нуждовым и министром спорта Подмосковья Романом Терюшковым, — рассказала мать девочки. Чиновники обещали во всём разобраться.

Что говорят другие биатлонистки?

О том, что ситуация неоднозначная, говорит и тот факт, что даже среди знакомых Моисеевой по биатлонным соревнованиям и команде мнения об инциденте разделились. Одна из девушек, попросившая об анонимности, подтвердила слова Анны, добавив, что слышала от тренеров разговоры о возможном возвращении Тутмина. А вот ещё одна его подопечная, видимо уже бывшая, — Варвара Саузина — заявила Лайфу следующее:

— Сама сегодня впервые узнала об этом, ничего до этого дня я не слышала. Прекрасно знаю своего тренера. Работала с ним не один год и хорошо его знаю как человека. Всё, что могу сказать, — я не верю в эти слова.

Как рассказал Лайфу источник в федерации, разговоры о том, что Тутмина хотят слить другие тренеры, действительно ходили. Но это не значит, что не было за что цепляться: Тутмин сам дал повод, и здесь спорить бесполезно. Правда, никто из опрошенных Лайфом собеседников не вспомнил каких-либо отклонений в поведении тренера раньше.

Впрочем, и к самой биатлонистке есть вопросы. Выступать в роли морализатора — последнее дело, но ознакомить вас со списком групп, на которые подписана биатлонистка во "ВКонтакте", в данном контексте стоит.

Позиция федерации

Следующие за Тутминым люди в иерархии — те, кто его пригласил, руководители региональной биатлонной федерации и Министерства спорта. Собственно, тренера пригласил на работу нынешний президент федерации Алексей Нуждов, возглавляющий её с 2015 года.

Нуждов в разговоре с корреспондентом Лайфа призвал разделять профессиональные навыки Тутмина и моральную сторону вопроса. И даже допустил возможное возвращение тренера на работу — если следственные органы не найдут состава преступления:

— Все меры, которые мог, я предпринял. Позвонил, сказал, что ты не соответствуешь званию тренера, попросил написать заявление. Обвинения серьёзные. Юридически их оформит конференция федерации. Мы что, расстрелять должны Тутмина прямо в кабинете? И да, он может снова оказаться в какой-нибудь команде как тренер — если следственные органы не найдут повода придраться. Он был самым эффективным работником, дома бывал по 10–20 дней в году. Надо смотреть на ситуацию трезво.

— Ряд тренеров говорят, что их увольняют за поддержку Анны. И даже обвиняют вас.

— Думаю, там есть другие вещи, за которые они понесли ответственность. Кому-то очень выгодно заскочить под эту тему, когда у самого есть упущения, слабые результаты.

— С одним из них, видимо, довелось говорить. По аудиозаписи кажется, что хотят замять дело, если честно.

— Серёга Латышев? Да над ним тут все смеются, ходит, записывает. Он вообще тренер Моисеевой?

— Тренер в её школе.

— Ну вот и я о том же. (Смеётся.) Понимаете, я не сторонник конспирологии. У Тутмина есть другие подопечные, девушки, надо спросить у них. Оценку должны давать органы. Никто расследованию не препятствует.

— У вас такое на памяти впервые?

— В других сферах, где я работал, а мне уже 50 лет, такое было. В биатлоне — впервые.

Оценка специалистов

А вот экс-президент подмосковной федерации Анфиса Резцова, восемь лет руководившая ею до Нуждова и активно включившаяся в борьбу против харассмента, обвиняет в случившемся именно чиновников, возглавляющих сегодня федерацию:

— Реальных выводов не последовало. Нуждов с министром спорта всё порешали и довольны. Я не позволю спустить эту историю на тормозах.

— Есть вообще какие-то механизмы, позволяющие отсекать ещё при найме на работу таких людей? Психологически неуравновешенных, педофилов?

— Нет, в том-то и дело. Никаких психологических тестов они не проходят. А часто происходит так: кто кого пропихнёт. За деньги. Думаю, и здесь без этого не обошлось.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Сергей Чепиков Резцову поддерживает и говорит, что нужно провести расследование по заявлению Моисеевой.

— В биатлоне я с этим никогда не сталкивался. Мне вообще это странно слышать. Конечно, это нужно пресекать на любом уровне. Я могу на своём депутатском уровне провести расследование, если это будет необходимо и мне поступит обращение от руководства спортивного клуба или от родителей. Главное, чтобы были какие-то факты. Я постараюсь связаться с Резцовой, обсудить эту ситуацию и готов подключиться к проблеме. Эти люди должны быть наказаны за совращения! Не должны продолжать работать в спорте. Конечно, нужно, чтобы девочка сама захотела всё рассказать и родители подключились, — рассказал Чепиков в СМИ.

Последовали ли оргвыводы?

Что известно точно — Тутмин уволился по собственному желанию из Центра спортивной подготовки. Однако, как сообщили Лайфу сразу несколько его коллег, он продолжает работать на полставки в двух подсмосковных детско-спортивных школах. Одна из них — ДЮСШ имени Елизарова в городе Пушкино. Её работники подтвердили нам, что Тутмин действительно периодически появляется на мероприятиях, но в основном работает в родном Павловском Посаде. Там факт работы Тутмина не признали и после короткого ответа: "Он здесь не работает", — бросили трубку.

Нуждов сообщил Лайфу, что возможная неразбериха связана с тем, что Тутмин оставляет дела:

— Есть понятия "де-юре", "де-факто"; для завершения всех процедур нужно время. Насчёт того, что где-то он продолжает работать, — это говорят всё люди, у которых рыльце в пушку, сами косячат, а потом подогревают прессу.

— Судя по всему, девушка и те, кто её поддерживает, недовольны уходом по собственному желанию.

— А какие варианты были у министра? Он сделал всё в один день. Поговорите с юристом. Увольнение по статье? Назначать служебное разбирательство? Это просто Анфиса Анатольевна и некоторые другие смотрят со своей колокольни, только она знает, что в стране происходит.

Последовали и другие оргвыводы — но уже против тренеров, которые пытались предать огласке ситуацию вокруг биатлонистки. В частности, старший тренер школы "Истина" Сергей Латышев рассказал Лайфу, что его в течение последнего месяца пытаются под разными предлогами лишить работы в школе. Один из разговоров с директором школы после звонка из Министерства спорта Подмосковья он записал на аудио.

Вместе с ним может пострадать и Юрий Саратовский, тренер Центра олимпийской подготовки, работавший под руководством Тутмина. Анна Моисеева заявляла, что в команде среди тренеров есть проблемы с допингом, из-за которых Саратовский конфликтовал со своим начальником. Правда, есть и другая версия. По нашим сведениям, он был замешан в помощи допингом своим подопечным, однако той истории давать ход не стали, а теперь попросили уйти. Источник Лайфа подтвердил, что подобные подозрения есть и в отношении Латышева.

Сам Нуждов подтвердил, что без допинга в данной истории не обошлось — в интервью изданию "Чемпионат" он прямо сказал, что со стороны Саратовского была попытка дать его одному из подопечных.

Словом, и на тренерском уровне, кажется, хороши обе стороны. Клубок интриг заплёлся настолько, что история с домогательствами сразу была подхвачена теми, кто захотел её раскрутить в свою пользу.

Что будет дальше?

В истории есть два измерения. В ситуации с домогательством, после того как информация разошлась по десяткам российских изданий, расследования со стороны правоохранительных органов не избежать. Ситуации, подобные той, которые всплыли в Голливуде несколько месяцев назад, в России трактуются по-иному, замалчиваются, даже предание огласке — это уже большой прорыв. Анне Моисеевой, как выяснил Лайф, уже приходят сообщения с оскорблениями и угрозами.

Против Сергея Тутмина начато расследование Следственным комитетом России. Домогательство, а вернее понуждение к действиям сексуального характера, — уголовная статья, а за деяние, совершённое в отношении несовершеннолетнего человека, обвиняемому грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности.

Ситуации с секс-скандалом и его использованием различными людьми можно было бы избежать, если бы не было укрывательства и замалчивания нарушений, сделанных "своими". Теперь же придётся расхлёбывать всё и сразу.

* Мы распространяем данные сведения в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетней, пострадавшей в результате противоправных действий.