"Поможет деревьям заиграть". Реакция Сети на приход Кононова в "Спартак"

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"Поможет деревьям заиграть". Реакция Сети на приход Кононова в "Спартак"

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Сегодня московский клуб объявил о назначении Олега Кононова главным тренером. Эта новость не стала удивлением ни для кого, но мнения о его приходе разделились. Лайф рассказывает, как фанаты восприняли нового наставника.

В первую очередь в Сети появились мемы и посты с юмором. Так шутили по поводу предстоящей встречи Олега Кононова с ОПГ "Ромашка", в которую включают несколько футболистов во главе с Денисом Глушаковым.

Также болельщики опубликовали мем, как Кононов делает схему на матч, используя картошку. Тем самым вспоминая его белорусское гражданство.

Появились в Сети шутки и про Рауля Рианчо, который покинул команду.

В "Инстаграме" "Спартака" под постом с новостью о назначении Кононова мнения болельщиков разделились. Одни желали удачи специалисту и отмечали, что "только он может помочь их деревьям снова заиграть"...

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Другие же, наоборот, в более жёсткой форме сказали, что Кононов не подходит им.

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В свою очередь известный волейболист и давний фанат "Спартака" Алексей Спиридонов положительно оценил приход Кононова.

Напомним, что Кононов сегодня стал главным тренером "Спартака". В интервью пресс-службе клуба 52-летний специалист рассказал, что его цели совпадают с "красно-белыми".

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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