"Поможет деревьям заиграть". Реакция Сети на приход Кононова в "Спартак"

Сегодня московский клуб объявил о назначении Олега Кононова главным тренером. Эта новость не стала удивлением ни для кого, но мнения о его приходе разделились. Лайф рассказывает, как фанаты восприняли нового наставника.

В первую очередь в Сети появились мемы и посты с юмором. Так шутили по поводу предстоящей встречи Олега Кононова с ОПГ "Ромашка", в которую включают несколько футболистов во главе с Денисом Глушаковым.

Кононов возглавил Спартак. ОПГ "Ромашка" в ожидании первой встречи с новым тренером. pic.twitter.com/pErUiSmA54 — Виталий Мутко (@Vitaly_Mutko) 12 ноября 2018 г.

Также болельщики опубликовали мем, как Кононов делает схему на матч, используя картошку. Тем самым вспоминая его белорусское гражданство.

Появились в Сети шутки и про Рауля Рианчо, который покинул команду.

⚡️Рауль завтра улетает домой из Домодедово в 06.50 утра. В аэропорт приедет за три часа до вылета. Все, кто хочет проводить тренера – приезжайте, он говорит, что будет очень рад всех видеть! (с) — RUS_FCSM_HCSM (@rus_fcsm_hcsm) 11 ноября 2018 г.

В "Инстаграме" "Спартака" под постом с новостью о назначении Кононова мнения болельщиков разделились. Одни желали удачи специалисту и отмечали, что "только он может помочь их деревьям снова заиграть"...

Другие же, наоборот, в более жёсткой форме сказали, что Кононов не подходит им.

В свою очередь известный волейболист и давний фанат "Спартака" Алексей Спиридонов положительно оценил приход Кононова.

Напомним, что Кононов сегодня стал главным тренером "Спартака". В интервью пресс-службе клуба 52-летний специалист рассказал, что его цели совпадают с "красно-белыми".