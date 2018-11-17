Коляда немного не дотянулся до медалей Гран-при России, Ханю выиграл

На Гран-при России по фигурному катанию завершилась произвольная программа у мужчин. Как и в короткой, в ней не было равных японцу Юдзуру Ханю. Российский фигурист Михаил Коляда выступил лучше, чем вчера, и поднялся на итоговую четвёртую строчку с восьмой.
— Тяжеловато. Физически. На старте удался сальхов, немножко сбила музыка и второй тройной аксель не пошёл из-за этого. Ехал чуть позже. Многие говорят, что нужно учиться не слышать музыку, но я так не могу. Я катаюсь под музыку. Буду ли что-то менять? Я ещё пока не знаю, — поделился эмоциями Коляда после проката.
Гран-при, 5-й этап
Rostelecom Cup, Москва
Мужчины
Произвольная программа
- Юдзуру Ханю (Япония) — 167,89
- Морис Квителашвили (Грузия) — 158,64
- Казуки Томоно (Япония) — 156,47
- Михаил Коляда (Россия) — 156,32
- Андрей Лазукин (Россия) — 153,33
- Киган Мессинг (Канада) — 146,92
- Поль Фентц (Германия) — 142,29
- Алексей Красножон (США) — 132,69
- Брендан Керри (Австралия) — 132,37
- Александр Майоров (Швеция) — 123,26
- Артур Дмитриев (Россия) — 122,00
- Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) — 118,34
Итоговое положение
- Юдзуру Ханю (Япония) — 278,42
- Морис Квителашвили (Грузия) — 248,58
- Казуки Томоно (Япония) — 238,73
- Михаил Коляда (Россия) — 225,42
- Киган Мессинг (Канада) — 220,75
- Поль Фентц (Германия) — 220,57
- Андрей Лазукин (Россия) — 215,78
- Алексей Красножон (США) — 208,01
- Александр Майоров (Швеция) — 205,59
- Брендан Керри (Австралия) — 197,59
- Артур Дмитриев (Россия) — 189,58
- Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) — 178,71
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