Коляда немного не дотянулся до медалей Гран-при России, Ханю выиграл

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Коляда немного не дотянулся до медалей Гран-при России, Ханю выиграл

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Михаил Коляда. Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Российскому фигуристу удалось выступить в произвольной программе удачнее, чем в короткой.

На Гран-при России по фигурному катанию завершилась произвольная программа у мужчин. Как и в короткой, в ней не было равных японцу Юдзуру Ханю. Российский фигурист Михаил Коляда выступил лучше, чем вчера, и поднялся на итоговую четвёртую строчку с восьмой.

— Тяжеловато. Физически. На старте удался сальхов, немножко сбила музыка и второй тройной аксель не пошёл из-за этого. Ехал чуть позже. Многие говорят, что нужно учиться не слышать музыку, но я так не могу. Я катаюсь под музыку. Буду ли что-то менять? Я ещё пока не знаю, — поделился эмоциями Коляда после проката.

Гран-при, 5-й этап

Rostelecom Cup, Москва

Мужчины

Произвольная программа

  1. Юдзуру Ханю (Япония) — 167,89
  2. Морис Квителашвили (Грузия) — 158,64
  3. Казуки Томоно (Япония) — 156,47
  4. Михаил Коляда (Россия) — 156,32
  5. Андрей Лазукин (Россия) — 153,33
  6. Киган Мессинг (Канада) — 146,92
  7. Поль Фентц (Германия) — 142,29
  8. Алексей Красножон (США) — 132,69
  9. Брендан Керри (Австралия) — 132,37
  10. Александр Майоров (Швеция) — 123,26
  11. Артур Дмитриев (Россия) — 122,00
  12. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) — 118,34

Итоговое положение

  1. Юдзуру Ханю (Япония) — 278,42
  2. Морис Квителашвили (Грузия) — 248,58
  3. Казуки Томоно (Япония) — 238,73
  4. Михаил Коляда (Россия) — 225,42
  5. Киган Мессинг (Канада) — 220,75
  6. Поль Фентц (Германия) — 220,57
  7. Андрей Лазукин (Россия) — 215,78
  8. Алексей Красножон (США) — 208,01
  9. Александр Майоров (Швеция) — 205,59
  10. Брендан Керри (Австралия) — 197,59
  11. Артур Дмитриев (Россия) — 189,58
  12. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) — 178,71

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