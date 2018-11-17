Коляда немного не дотянулся до медалей Гран-при России, Ханю выиграл

Российскому фигуристу удалось выступить в произвольной программе удачнее, чем в короткой.

На Гран-при России по фигурному катанию завершилась произвольная программа у мужчин. Как и в короткой, в ней не было равных японцу Юдзуру Ханю. Российский фигурист Михаил Коляда выступил лучше, чем вчера, и поднялся на итоговую четвёртую строчку с восьмой.

— Тяжеловато. Физически. На старте удался сальхов, немножко сбила музыка и второй тройной аксель не пошёл из-за этого. Ехал чуть позже. Многие говорят, что нужно учиться не слышать музыку, но я так не могу. Я катаюсь под музыку. Буду ли что-то менять? Я ещё пока не знаю, — поделился эмоциями Коляда после проката.

Гран-при, 5-й этап

Rostelecom Cup, Москва

Мужчины

Произвольная программа

Юдзуру Ханю (Япония) — 167,89 Морис Квителашвили (Грузия) — 158,64 Казуки Томоно (Япония) — 156,47 Михаил Коляда (Россия) — 156,32 Андрей Лазукин (Россия) — 153,33 Киган Мессинг (Канада) — 146,92 Поль Фентц (Германия) — 142,29 Алексей Красножон (США) — 132,69 Брендан Керри (Австралия) — 132,37 Александр Майоров (Швеция) — 123,26 Артур Дмитриев (Россия) — 122,00 Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) — 118,34

Итоговое положение