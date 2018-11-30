Глава мирового биатлона: Расследование о допинге россиян завершается

Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин в эксклюзивном интервью Лайфу рассказал о процессе расследования дел о допинге четырёх российских биатлонистов, которые были обвинены в начале сентября (по информации СМИ, это олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, а также Александр Печёнкин и Александр Чернышов). Высказался новый глава мирового биатлона и об опубликованных недавно 12 критериях восстановления в правах Союза биатлонистов России. Среди них — требования о финансировании антидопинговых программ IBU и возмещении убытков по расследованиям, а также сотрудничестве с международными организациями.

— У нас был довольно продуктивный визит в Россию, мы были в Государственной думе, Олимпийском комитете России, встречались с руководством российского биатлона, РУСАДА. Нужны ли были 12 критериев? Они были разработаны в соответствии с Уставом IBU и призваны дать понять более детально, что нужно для возвращения России в семью мирового биатлона. Россия — это очень важная страна для нашего спорта, и мне показалось, что и мы, и представители России, с которыми я встречался, поняли, что решение проблем — это наше общее дело.

— Проясните, пожалуйста, нам надо признавать доклад Макларена?

— Критерии — это только то, что написано в том документе, и не более того (в списке критериев говорится только о возмещении расходов на расследования IBU, связанные с докладом Макларена. — Прим. Лайфа).

— Как обстоит дело с четырьмя российскими биатлонистами, которые были обвинены в применении допинга в сентябре? Светлана Слепцова, например, говорила, что ничего по этим делам не происходит.

— Прежде всего, Международный союз биатлонистов на данный момент не обнародует имена спортсменов.

Там было очень много работы, реально много. И это не только результаты допинг-тестов, там есть и другие вещи, давайте назовём это материалом. Но могу вам сказать, что расследование завершится через несколько дней и материал будет передан в Антидопинговую панель IBU (ADHP). Потом дела будут зарегистрированы там, будут официально названы имена, и начнётся процесс.

2 декабря в словенской Поклюке стартует Кубок мира по биатлону.

Полное интервью с Олле Далином вскоре читайте на Лайфе.

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