Черчесов: Сборной России попалась нормальная группа в отборе на Евро

Главный тренер сборной России по футболу прокомментировал всех соперников по отборочному турниру чемпионата Европы — 2020.

Станислав Черчесов признался, что его больше волнует то, в каком составе его команда подойдёт к отборочному турниру, а потом уже соперники.

— Группа нашей команде попалась нормальная. Сейчас мы столкнулись с большим количеством травм. Самое главное, в каком состоянии будем на момент игр отборочного турнира. И меня это больше интересует, чем то, кто соперник, — приводит слова Черчесова ТАСС. — Комментарии по бельгийцам излишни. Они являются бронзовыми призёрами чемпионата мира этого года. Остальных ещё предстоит изучить. Мы знаем, что из себя представляют киприоты. Против них играл ещё с "Динамо". Там нас ждёт жаркая погода. Хорошо знаем шотландский "Рейнджерс". Это боевитая команда, которая часто играет с российскими клубами в Лиге Европы, но они без изюминки. Про сборную Сан-Марино ничего не могу сказать.

Ранее о соперниках высказались Руслан Камболов и Артём Дзюба.

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