Мамаев: Согласен на любую меру пресечения, кроме ареста

Футболисту "Краснодара" Павлу Мамаеву предоставили слово на заседании суда, где сейчас проходит рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста ещё на два месяца.

— На видео видно, что у нас не было никакого сговора. Всё произошло спонтанно. На очной ставке Пак сказал, что не имеет ко мне претензий, — сказал Мамаев в свою защиту. — На моём иждивении находятся двое детей, и я обязан быть с ними. Моё отсутствие скажется на их детской психике. Я не собираюсь скрываться и согласен на любую меру пресечения, кроме ареста. Следствию мешать не буду. Свою вину признаю частично.

В свою очередь следствие считает, что футболисты социально опасны.

Ранее СМИ ещё до окончания дела сообщили, что суд продлил арест футболистов.

Жена Мамаева, обвинившая мужа в изменах, пришла в суд поддержать его