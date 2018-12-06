Фуркад выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира, Малышко — 12-й

Победителем индивидуальной гонки на 20 километров, которая состоялась в рамках первого этапа Кубка мира в Поклюке (Словения), стал француз Мартен Фуркад. Вторым финишировал немец Йоханнес Кюн, а замкнул тройку лидеров австриец Симон Эдер.
Среди россиян лучший результат показал Дмитрий Малышко, ставший 12-м. Матвей Елисеев показал 20-й результат, Александр Логинов — 29-й, Евгений Гараничев — 36-й, Алексей Слепов — 84-й и Эдуард Латыпов — 99-й.
1. Мартен Фуркад (Франция) — 47.09,2 (0 промахов)
2. Йоаханнес Кюн (Германия) — +4,2 (0)
3. Симон Эдер (Австрия) — +19,7 (0)
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12. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.30,3 (1)
20. Матвей Елисеев (Россия) — +2.23,5 (2)
29. Александр Логинов (Россия) — +2.55,1 (3)
36. Евгений Гараничев (Россия) — +3.17,1 (3)
84. Алексей Слепов (Россия) — +6.37,8 (6)
99. Эдуард Латыпов (Россия) — +8.45,4 (7)
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