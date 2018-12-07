"Посмотрела "Тачки", захотелось гонять". Как в 15 лет стать чемпионкой России

У Ирины Сидорковой ещё даже нет водительского удостоверения, зато подписчиков в "Инстаграме" гораздо больше, чем у первого российского пилота в "Формуле-1" Виталия Петрова. Девочка к популярности уже успела привыкнуть: ей всего 15, но её гоночная карьера уже отпраздновала 10-летний юбилей.
А буквально пару месяцев назад Ирина выиграла чемпионат России по кольцевым гонкам. Сегодня она — почётный гость на встрече "Женщины в автоспорте" на генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации в Санкт-Петербурге. Юная спортсменка мило общается с легендарной чемпионкой Мишель Мутон и демонстрирует журналистам уже отработанную улыбку.
Самая успешная гонщица: Женщины водят гораздо лучше мужчин!
— Как ты решила заняться гонками?
— Посмотрела мультфильм "Тачки", очень зарядилась этой атмосферой и решила, что тоже хочу гоняться.
— Ты соревнуешься с женщинами или с мужчинами?
— Я соревнуюсь с мужчинами, всегда так было. Они всё хотят подколоть, что сейчас вот обгонят. Но ко мне уже настолько привыкли, что я серьёзный соперник, уступать не собираюсь.
— Как ты тренируешься?
— Прав пока у меня нет, но года через три мы это исправим. Сейчас я уделяю время школе, образование важно для меня, тренируюсь в зале, а также занимаюсь теорией и учу иностранные языки. По выходным я, конечно, сажусь за руль, чтобы не терять навык.
— Какая твоя цель в гонках?
— Раньше я всегда говорила, что хочу попасть в "Формулу-1". Но сейчас понимаю, что это не совсем реально. Поэтому буду стараться попасть в DTM.
— Чем тебя вообще привлекают гонки?
— Мне нравится чувствовать, как я улучшаю свои результаты, как я кого-то обгоняю, гонки — это кайф.
— Но как тебе удаётся управлять большой машиной?
— Я очень маленькая, до педалей не достаю, поэтому мне делают специальную вкладку в сиденье.
— Как одноклассники относятся к твоему увлечению гонками?
— Меня одноклассники никогда не подкалывали на этот счёт, всегда только поддерживали. Сначала, конечно, удивлялись, но сейчас все знают, что я профессиональная гонщица и чемпионка.
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