"Махинации с переливанием крови". Биатлонист Логинов рассказал об обвинениях

В своей социальной сети биатлонист опубликовал фотографию, доказывающую, что с марта 2016 по март 2018 года он сдавал допинг-пробы 29 раз.

Биатлонист Александр Логинов на своей странице в "Инстаграме" сообщил, в чём подозревают российских спортсменов.

— Видимо, для того чтобы современному русскому спортсмену бегать, уже не достаточно сдавать допинг-тесты. Я уже находился в плохой ситуации за то, чего не делал. Вчера же меня и других обвинили в каких-то махинациях с переливанием крови и ещё с чем-то (конкретно нам ничего не сказали), — написал Логинов. — И самое интересное, что всё это основывается на показаниях каких-то опрошенных людей и лично Родченкова.

Ранее стало известно, что российским биатлонистам предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время мирового первенства 2017 года, которое проходило в Австрии. В связи с этим перед этапом Кубка мира в расположение сборной явились офицеры полиции.