"Махинации с переливанием крови". Биатлонист Логинов рассказал об обвинениях

Биатлонист Александр Логинов на своей странице в "Инстаграме" сообщил, в чём подозревают российских спортсменов.
— Видимо, для того чтобы современному русскому спортсмену бегать, уже не достаточно сдавать допинг-тесты. Я уже находился в плохой ситуации за то, чего не делал. Вчера же меня и других обвинили в каких-то махинациях с переливанием крови и ещё с чем-то (конкретно нам ничего не сказали), — написал Логинов. — И самое интересное, что всё это основывается на показаниях каких-то опрошенных людей и лично Родченкова.
Я хотел выложить ещё вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в сми. Видимо для того что бы современному русскому спортсмену бегать, уже не достаточно сдавать допинг тесты. Я уже был в плохой ситуации за то чего не делал, и вчера меня и не только меня, обвиняют в каких то махинациях с переливаниями крови и еще с чем то( конкретно нам не чего не сказали). И всё это в феврале 2017 года, когда я бегал всего 2 месяца. И самое интересное, что это всё на основании 100 каких то опрошенных людей и лично Родченкова. Могу на 1000% сказать, что в чём меня обвиняют не правда, и хочу задать риторический вопрос- не ужели Русские спортсмены на столько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, что бы заниматься тем в чём нас обвиняют!?
Ранее стало известно, что российским биатлонистам предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время мирового первенства 2017 года, которое проходило в Австрии. В связи с этим перед этапом Кубка мира в расположение сборной явились офицеры полиции.
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