Прокуратура Австрии: Обысков и допросов российских биатлонистов не проводилось

Центральная прокуратура Австрии в ответ на запрос Лайфа о вчерашнем визите полиции в расположении сборной России по биатлону подтвердила, что подозревает в совершении допинговых преступлений 10 членов команды.

В то же время на данный момент обысков или допросов в отношении россиян не проводилось:

— Мы подтверждаем, что в Центральной прокуратуре по уголовным делам и коррупции в экономике (WKStA) в Австрии проводится предварительное расследование в отношении пяти членов российской команды по биатлону за использование запрещенных веществ или методов с целью допинга (Статья 22a Антидопингового федерального закона 2007 года) и пяти спортсменов этой команды из-за серьезного мошенничества в связи с допингом (Статьи 146, 147). Время совершения преступления — чемпионат мира по биатлону 2017 года в Хохфильцене. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Австрии обвиняемым, таким образом, было дано представление о проведении предварительного расследования (В соответствии со статьёй 50). Обыски или допросы не проводились, — рассказала Лайфу Элизабет Таубль, пресс-атташе австрийской прокуратуры.

Сегодня ночью стало известно, что перед этапом Кубка мира в Хохфильцене в расположение сборной явились офицеры австрийской полиции. Один из подозреваемых, врач сборной России по биатлону Евгений Шутов, рассказал Лайфу подробности визита.