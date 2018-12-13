Не будите лихо, австрийцы! Наши биатлонистки взяли медаль после визита полиции

Открывавший второй этап Кубка мира в Хохфильцене женский спринт обернулся суперсенсацией от российской сборной: Екатерина Юрлова принесла женской команде первую медаль с декабря 2016 года.

Информационный фон для успешного выступления наших перед гонкой был худшим из возможных. Вчера в гости к российской сборной нагрянула австрийская полиция, искавшая замешанных в допинг-нарушениях. Среди девушек обвиняемая была лишь одна — Ирина Старых, уже однажды отбывшая дисквалификацию за применение запрещённых препаратов. Но влияние произошедшего на эмоциональное состояние наших признал и президент СБР Владимир Драчёв.

В итоге как оказалось, визит австрийской полиции только помог Старых и партнёршам начать точно стрелять. Сама Ирина отработала чисто на обоих рубежах, но по скорости проигрывала соперницам. На последнем круге россиянка шла вровень со словачкой Фиалковой и француженкой Шевалье, у которых было по промаху, но в итоге уступила им 2-3 секунды и стала девятой.

Что же до борьбы за победу, то здесь в женском биатлоне уже очевидно вырисовывается настоящая дуэль в стиле Роналду — Месси: Кайса Макарайнен против Доротеи Вирер. Финка выиграла у итальянки две гонки в Поклюке, но настолько провалилась в индивидуальной, что Вирер приехала в Хохфильцен с жёлтой майкой лидера.

Кайса бежала первой и сразу поставила под вопрос победу, промахнувшись на "стойке". Но Вирер ответила тем же — и тем удивительнее было видеть, что после второй стрельбы она выигрывала у более быстрой исторически соперницы 11 секунд.

С каждым метром дистанции преимущество таяло и в итоге всё решалось буквально в заочном фотофинише. За несколько сотен метров до линии итальянка проигрывала секунду, но сверхусилием вырвала первую победу на Кубке мира, выиграв у Макарайнен 0,6 (!) секунды.

А вот за третье место началась настоящая рубка, из которой сенсационно победительницей вышла россиянка Екатерина Юрлова. Подопечные Виталия Норицына неплохо провели и первый этап сезона в Поклюке, а здесь после столкновений с полицией, видимо, были ещё и предельно собраны и злы. И лидер нашей сборной последний лет выдала идеальную гонку. После второй стрельбы Екатерина и вовсе была в секунде от Макарайнен, но, конечно, соревноваться с финской ракетой не могла. Зато удержала бронзу от посягательств польки Хойниш и ещё одной итальянски Витоцци. Там всё решили девять десятых секунды.

Медаль Юрловой — первая для наших женщин с 17 декабря 2016 года, когда на этапе Кубка мира в Нове-Место Татьяна Акимова сделала бронзовой гонку преследования. Два года без медалей, и вот мы снова возвращаемся на пьедестал! Австрийская прокуратура своей проверкой явно заставила наших почувствовать запах крови, в махинациях с которой нас обвиняют, и отработать по полной. Может быть, нам стоит вызывать полицию самим, раз это так мобилизирует?

Кубок мира, 2-й этап. Спринт. Женщины

1. Вирер (Италия) — 21.04,9 (1)

2. Макарайнен (Финляндия) — +0,6 (1)

3. Юрлова-Перхт (Россия) — +24,4 (0)