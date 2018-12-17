Удар по Дзюбомании! 71 тысяча зрителей на сборной России: как это было

Вчера в Санкт-Петербурге прошёл исторический матч Еврохоккейтура Россия — Финляндия. Корреспондент Лайфа рассказывает о необычных деталях мероприятия и о том, почему прошедшее шоу может стать ударом по футболомании, которая царит в нашей стране после чемпионата мира 2018 года.

То, что посещаемость будет высокой, чувствовалось уже в метро. В вагоны на зелёной ветке люди заходили с трудом. Причём большинство — в символике СКА, а не сборной России. Пожилой мужчина в ретроформе клуба вспоминает: "Даже я времён матчей на открытом воздухе уже не помню. Только в книгах читал". Вчера собирались побить рекорд 1957 года, когда на матче чемпионата мира СССР — Швеция собралось 55 тысяч зрителей.

Хоккейных свитеров было много на любой географический вкус — Омск, Уфа, Новосибирск. Редко когда матч Евротура аккумулировал такую разнообразную болельщицкую массу.

Россия и Финляндия играли финал Кубка Первого канала, но главным вопросом матча был не результат. Положа руку на сердце, нынешний Евротур не самый престижный хоккейный турнир Вселенной и вообще вызывающий вопросы в необходимости проведения. Куда важнее для Петербурга было круто организовать шоу. В этом году Россия уже "бомбанула" на весь мир футбольным чемпионатом, теперь на кону стоял национальный рекорд посещаемости хоккея и возможная претензия на европейский.

Раз в хоккей финнов мы всё равно порвали и здесь ничего интересного нет, тем более что финны приехали в основном из своей лиги, то стоит проанализировать, удалось ли нам провести качественное шоу. И здесь есть несколько аспектов, из которых складывается оценка, о каждом стоит упомянуть.

Развлекательная программа. Шоу получилось на пять баллов. В фойе — программа на любой вкус: концерт группы "Мумий тролль", рядом Дед Мороз в своём представительстве встречает детей, а Татьяна Анатольевна Тарасова открывает музей имени своего отца, со дня рождения которого прошло 100 лет.

Ему была посвящена и церемония открытия. Диктор строгим голосом вещает: "Мир должен быть благодарен России уже за хоккей Тарасова". Его портрет на всю трибуну смотрит на происходящее. В хорошем смысле: полезно, чтобы за хоккеем твоей команды наблюдал такой человек. Хотя бы таким образом. Когда-то, во время очередного кризиса, на трибунах футбольного "Спартака" появился баннер с портретом Николая Петровича Старостина и надписью "Он всё видит!"

Церемония прошла под ремиксы советских песен, а рефреном шло одно слово — "Поехали!" в исполнении Юрия Гагарина. Всё это на фоне чёрно-белого видеоряда и Бориса Майорова, Владислава Третьяка и других наших легенд, появившихся в свитерах СССР на площадке. Российская хоккейная сборная давно и упорно использует советские образы, но в этот раз получилось особенно цельно и масштабно.

Болельщики в разговоре с Лайфом отмечали, что видно было хорошо почти отовсюду, кроме нижних рядов, которые и поставили на месте бывшего футбольного газона. Они стоили дороже, правда, и сервис был другой — диваны, разложенные свитера Red Machine на каждом кресле. Однако обзор — на уровне первого ряда. Но в остальном — с футбольных трибун было даже видно шайбу, то есть в этом смысле проведение хоккейного матча на футбольном стадионе никаких сложностей не повлекло.

Плохая организация прохода. Наши массовые мероприятия снова погрязли в заборах, этот бич прекрасно проявил себя и вчера. Арена "Санкт-Петербург" времён чемпионата мира и вчерашняя "Газпром-арена" — это небо и земля. Раньше с неё можно было уйти за несколько минут. Сегодня всё пространство перед стадионом было заполнено заборами и барьерами во всех направлениях. Малейшая географическая ошибка — и уже надо делать крюк и обходить очередную вереницу росгвардейцев. Регулирование транспортных потоков — это очень важно, но возможно, им стоит заниматься не столь усердно.

Немного камерная атмосфера. Наверное, психологически на человека влияет, когда соревнование происходит на отдалении от него, а не прямо перед глазами. Да и за сборные во многих странах мира болеют куда слабее, чем за клубы. Поэтому в определённые моменты над ареной буквально зависала тишина. ФХР делает довольно много в последнее время в сфере медиаменеджмента и в соцсетях. Возможно, стоит подумать о некоем аналоге Всероссийского объединения болельщиков в футболе — сильном фан-секторе на матчах сборной. Вчера был только одинокий, зачастую невпопад стучащий барабан. Тем более что хоккей у нас широкая публика любит, и именно сборную, а не клубы. Сборная России по хоккею — это бренд. Это видно по посещаемости, по отношению к такому турниру, как чемпионат мира.

Подбор музыки. Неудивительно, что в связи с воскрешением бренда "Красная машина" музыкальный репертуар на российской хоккейной сборной тоже стал всё более советским. Большинство песен — в современной обработке. Но это чистая вкусовщина. Судя по настроению трибун, большинству нравилось. Настоящим апофеозом было исполнение в перерыве на 70-тысячную арену в Петербурге песни о Москве группы "Браво". Публика, конечно, похлопывала трещотками, но откровенно не понимала, при чём тут "эти слова о тебе, Москва".

Посещаемость. И наконец, главное — удалось ли нам побить рекорд посещаемости хоккея в Европе и СССР. Перед матчем Лайф писал о претензиях на топ-7, однако Петербург превзошёл ожидания. А вот на сколько — до сих пор не понятно. По стадиону было объявлено, что на мероприятии побывала 81 тысяча человек, а "на данный момент на арене 71 381 зритель". И далее: "Таким образом, мы побили не только отечественный рекорд, но и европейский".

В отношении европейского есть серьёзные сомнения. Что имелось в виду под мероприятием, не совсем ясно. 10 тысяч человек пришли на концерт "Мумий тролля", а потом ушли? Видимо, организаторы очень хотели накрутить эту цифру, чтобы превзойти рекорд Европы на матче ЧМ-2010 Германия — США (77 803 зрителей). В итоге ни английская, ни русская Википедия, ни СМИ в заявление о 81 тысяче не поверили, а растиражировали число 71 381, которое стало пятым в истории хоккея. Но истину в данном вопросе ещё остаётся выяснить.

Но главное — опыт абсолютно точно следует признать успешным. Проведение такого матча оказалось не столь финансово затратно, зато он прогремел на всю Россию и даже за её пределами.

Следующий этап — это расширение практики и распространение её на другие города. После того же чемпионата мира по футболу в стране появилось великое множество красивых удобных стадионов. Дзюбу и "Зенит" с домашней арены уже "выгнали". Надо идти дальше и продолжать бороться с футболоманией!

В Нижнем Новгороде местное "Торпедо" играет во дворце на 5600 зрителей. Неужели оно не может собрать тысяч 30 на стадионе "Нижний Новгород"? Фантастический сезон проводит екатеринбургский "Автомобилист", который наверняка соберёт на футбольном стадионе больше, чем "Урал". А если представить вывеску "Спартак" — ЦСКА на стадионе "Открытие-арена"? Это однозначно эффективный метод популяризации хоккея и именно КХЛ. А при всех успехах в хоккее и разгромах Финляндии нам есть куда расти. Лиге нужно развиваться, завоёвывать Европу. Сборной — выиграть супертурнир вроде Кубка мира 2020.

Российский футбол сделал свой шаг к гегемонии в умах болельщиков после ЧМ-2018. Хоккей должен нанести ответный удар. И будет очень круто, если вчерашний матч запустит новую волну национальной болезни страны — теперь уже хоккеем.