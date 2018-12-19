Фигурист Воронов снялся с чемпионата России из-за травмы

Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков на официальной пресс-конференции перед турниром.

Завтра, 20 декабря, в Саранске стартует чемпионат России по фигурному катанию, по результатам которого определятся участники европейского и мирового первенств. Ранее сообщалось, что бронзовая призёрка финала Гран-при этого года Елизавета Туктамышева не примет участия в турнире из-за воспаления лёгких. По причине простуды снялся и Пётр Гуменник.

Сегодня же стало известно, что и участник недавно завершившегося финала Гран-при в Канаде Сергей Воронов получил травму, которая не позволит ему посоревноваться на чемпионате России. Об этом заявил президент ФФККР Александр Горшков.

Напомним, что Лайф объявил голосование за лучших спортсменов 2018 года. Поддержать своего любимого фигуриста можно тут.

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