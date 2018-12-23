С Загитовой и без Медведевой. Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы

Соревнования начнутся в Минске менее чем через месяц — с 21 по 27 января 2019 года.

Федерация фигурного катания России представила список спортсменов, которые примут участие в Чемпионате Европы. Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева включена в число запасных. Вчера она завершила чемпионат России лишь на седьмом месте, а среди взрослых фигуристок оказалась четвёртой.

Алина Загитова также выступила неудачно в произвольной программе и стала пятой.

Загитова упала с трона. Чемпионкой России стала 14-летняя протеже Тутберидзе, судьбу золота решили 7 сотых

Полностью состав выглядит следующим образом:

Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова. Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева.

Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин. Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

Пары: Евгения Тарасова/ Владимир Морозов, Наталья Забияко/ Александр Энберт, Александра Бойкова/ Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко/ Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/ Александр Галлямов.

Танцы на льду: Виктория Синицина/ Никита Кацалапов, Александра Степанова/ Иван Букин, Софья Евдокимова/ Егор Базин. Запасные: Бетина Попова/ Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова/ Кирилл Алешин, Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро.

Чемпионат Европы пройдёт 21–27 января 2019 года.

Добавим, что Константинова и Туктамышева вошли в основной состав сборной России на домашней Универсиаде, которая пройдёт в марте 2019 года. Здесь в запасных Мария Сотскова и та же Медведева.