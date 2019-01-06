Самые ожидаемые бои ММА в 2019 году

Новый сезон мирового ММА откроется супербоем за титул чемпиона организации Bellator в тяжёлом весе, в котором сойдутся живая легенда смешанных единоборств из Старого Оскола Фёдор Емельяненко и звёздный боец из США Райан Бейдер. Но кроме классического российско-американского противостояния в клетке в наступающем году будет на что посмотреть. Самые ожидаемые бои первого квартала 2019-го — в обзоре Лайфа.

Генри Сехудо (США) — Ти Джей Диллашоу (США)

19 января. Нью-Йорк, США. UFC ON ESPN 1

Супербой в формате "чемпион против чемпиона". Победитель Олимпийских Игр-2008 по вольной борьбе из Феникса в августе прошлого года сотворил настоящую сенсацию, свергнув с трона многолетнего тирана наилегчайшего веса (56,7 кг) Деметриуса Джонсона, кстати, не проигрывавшего в клетке с 2011 года. Безусловно, поединок Сехудо против Могучего Мышонка получился крайне спорным, и многим показалось, что за итоговым результатом стояло желание UFC "взбодрить" дивизион поражением неоспоримого чемпиона.

Но проигрыш Джонсона и вовсе подстегнул руководство организации к закрытию наилегчайшей весовой категории, а также обмену Могучего Мышонка на чемпиона ONE FC в полусреднем весе Бена Аскрена.

Соперником Генри в наилегчайшем весе (61,2 кг) станет лучший бантамвейт Ти Джей Диллашоу, в двух последних поединках дважды нокаутировавший подававшего большие надежды Коди Гарбрандта. Ти Джей является фаворитом и предстоящего поединка против Сехудо, к которому вряд ли уже судьи будут так открыто благоволить, как это было в сражении с Деметриусом Джонсоном…

Фёдор Емельяненко (Россия) — Райан Бейдер (США)

26 января. Калифорния, США. Bellator 214

Для 42-летнего Последнего Императора поединок за титул чемпиона станет возможно, последним в многолетней и увлекательной карьере. В случае победы Фёдор должен будет провести первую защиту пояса в бою против победителя схватки Виталий Минаков — Чейк Конго, фаворитом которой значится уроженец Брянска.

В интервью Лайфу Минаков чистосердечно признался, что боя с Емельяненко никогда не будет. Наверняка драться с прекрасно знакомым россиянином не захочет и сам Фёдор. И именно такой расклад станет прекрасным поводом, чтобы с чувством удовлетворённости чемпиону уйти на пенсию.

Но титул Bellator необходимо ещё выиграть… По мнению экспертов и букмекеров, фаворитом титульного поединка является именно американец, идущий на победной серии из шести поединков. Райан моложе Емельяненко на семь лет, имеет прекрасный бэкграунд в борьбе и крайне неудобен россиянину стилистически. Боец из Аризоны гораздо выносливее Последнего Императора, не рискует "в обмене" и способен провести все пять раундов на сопернике в партере.

Успех Емельяненко заключается в так называемом шансе панчера, и самое печальное, что это единственный путь к победе для Фёдора, которому, впрочем, необходимо вдохновиться победами Лиото Мачиды, Гловера Тейшейры и Энтони Джонсона, отправлявших Бейдера в технический нокаут!

Роберт Уиттакер (Австралия) — Келвин Гастелум (США)

10 февраля. Мельбурн, Австралия. UFC 234

Турнир в Австралии обещает любителям смешанных единоборств сразу два бойцовских спектакля. Чемпион UFC в среднем весе (83,9 кг) Роберт Уиттакер переживает лучшие времена в своей карьере, ведя победную серию из девяти поединков. Сложно представить, кто сейчас способен остановить 28-летнего австралийца. Пытались Брэд Таварес, Юрайа Холл, Рафаэль Наталь, Дерек Брансон, Роналду Соуза и даже дважды Йоэль Ромеро. Тщетно. Сможет ли Гастелум?

После проигрыша Крису Вайдману в июле прошлого года Келвин одержал две важные победы: техническим нокаутом над Майклом Биспингом и раздельным решением у Роналду Соузы. Победа американца над бразильцем оставила много вопросов и, скажем прямо, откровенно не впечатлила, особенно на фоне досрочного успеха Уиттакера над тем же "Жакаре" Соузой. Роберт — фаворит, но всё же Гастелум относится к категории бойцов, способных преподнести неприятный сюрприз соперникам в любой момент схватки.

Андерсон Силва (Бразилия) — Исраэль Адесанья (Нигерия)

В другом сражении вечера зрители UFC 234 увидят возвращение в клетку гения ММА из Бразилии, экс-чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силву. Сложно это принять, но с 2013 года Паук выиграл только один поединок из шести проведённых.

В феврале прошлого года Андерсон прервал свою безвыигрышную серию, в довольно осторожной манере одолев по очкам Дерека Брансона. Два болезненных поражения от Криса Вайдмана (включая ужасающий перелом голеностопа) в 2013-м стоили Силве самого главного — уверенности в себе. Всегда креативный, изобретательный и непредсказуемый южноамериканец отныне предстаёт в образе скучного и сверхосторожного ветерана, каждый поединок которого становится пищей для разговоров на тему: "Может, пора уже завязывать, Паук?".

Волею судьбы в, возможно, своём прощальном поединке Силва выйдет в клетку против… лучшей версии самого себя. Исраэль Адесанья — непобеждённый вундеркинд, издевательски отправляющий в нокаут своих соперников. Поединок Андерсон Силва — Исраэль Адесанья по праву претендует на победу в номинации "Бой года", но для этого расслабленным и креативным в этот вечер надо быть не только 29-летнему нигерийцу, но и Пауку.

Мэтт Митрион (США) — Сергей Харитонов (Россия)

15 февраля. Коннектикут, США. Bellator

Бой настоящих ветеранов смешанных единоборств: 40-летний Митрион против 38-летнего Харитонова. Американский тяжеловес в 2017 году запомнился зрителям скоротечной победой над Фёдором Емельяненко, но, как мы знаем, это поражение не помешало Последнему Императору попасть в Гран-при и дойти до финала.

Интересно, что Мэтт мог вновь составить компанию Фёдору, но в 1/2 финала Гран-при Митрион уступил по судейскому решению Райану Бейдеру. Сергей Харитонов в своём последнем поединке отправил в нокаут ветерана UFC Роя Нельсона, и в случае победы над Мэттом Десантник из Тулы способен претендовать на бой с чемпионом.

И, поверьте, Харитонову без разницы, будет ли к тому времени чемпионский пояс украшать талии Фёдора Емельяненко или Виталия Минакова. Он готов биться с любым!

Забит Магомедшарипов (Россия) — Джереми Стивенс (США)

2 марта. Невада, США. UFC 235.

Также ярким будет и противостояние россиянина Забита Магомедшарипова и американца Джереми Стивенса. Лайф уже подробно писал об этой встрече.

Какие шансы у дагестанского Брюса Ли в поединке на UFC против Стивенса?

Безусловно, это неполный список самых ожидаемых поединков будущего года. Крупнейшие ММА-организации наверняка готовят "бомбы" для фанатов ММА. 29 января мы узнаем сроки возвращения в клетку чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и самого популярного бойца планеты Конора Макгрегора — не исключено, что сражаться им предстоит вновь друг с другом (UFC — это в первую очередь бизнес). И на фоне этих слухов резонным становится вопрос: насколько реванш интересен зрителям? Или, может, Хабибу всё же стоит выйти в клетку против самого опасного на данный момент соперника — Тони Фергюсона?