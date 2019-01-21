Тренер фигуристки Шаботовой: Про допинг Настя сказала по своей глупости

Тренер по фигурному катанию также назвала это шуткой. Она уверяет, что ребёнок не знает, что такое допинг.

Тренер по фигурному катанию ДЮСШ "Снежные барсы" Светлана Панова, у которой и тренируется 13-летняя Анастасия Шаботова, прокомментировала инцидент с участием её ученицы.

— Конечно, она пошутила. Давайте говорить откровенно: Настя ещё дитя. Девочка вела прямой эфир, ей задавали наводящие вопросы, и по своей глупости она ответила таким образом. Ей даёшь витамин C от кашля, а девочка уже считает, что это допинг, — приводит слова тренера "Спорт-экспресс". — Понятно, что с моей стороны, со стороны руководства реакция последует. Не будет так, что она ошиблась и её простили. Но понимаете, что это 13-летний ребенок? Её казнить теперь, что ли?

Ранее высказалась и мама юной фигуристки.