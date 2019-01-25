Загадочная авиакатастрофа. Почему поиски игрока "Кардиффа" не дали результата

В истории мирового спорта есть несколько громких авиакатастроф. В 1958 году потерпел крушение самолёт с футболистами "Манчестер Юнайтед", а в 2011-м — с хоккеистами ярославского "Локомотива". Совсем недавно разбился вертолёт владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи... Теперь в этом списке на одну трагедию будет больше. Шансы, что футболист "Кардиффа" Эмилиано Сала выжил спустя уже четыре дня после исчезновения самолёта с радаров над Ла-Маншем, близки к нулю.

Хроника событий

19 января аргентинский нападающий французского клуба "Нант" Эмилиано Сала заключил контракт с "Кардифф Сити". 21 января поздно вечером на частном самолёте 28-летний футболист отправился из Нанта в столицу Уэльса, чтобы присоединиться к своей новой команде. В районе Нормандских островов самолёт исчез с радаров... Известно, что за несколько минут до этого пилот просил разрешения на экстренную посадку. Было около 20:30 местного времени.

Пока начинались первые поисковые работы, было опубликовано последнее голосовое сообщение футболиста, которое он отправил своим друзьям из самолёта.

— Я без сил. Сделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу в Кардифф на самолёте, который, кажется, вот-вот развалится. Уже завтра я приступлю к тренировкам с новой командой. Посмотрим, что получится. Но если через 1,5 часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски. Найти меня будет невозможно. Боже, как же страшно, — признался друзьям Сала.

Спустя полтора дня спасатели сообщили, что обнаружили в море белые вещества, подушку и небольшие обломки, но установить принадлежность найденного к исчезнувшему воздушному судну они не смогли.

Рассматривались четыре версии случившегося: самолёт приземлился на суше, а пилот и футболист не смогли выйти на связь, вторая — приземлился на воду, и пострадавших подобрали моряки, но на связь они не вышли. Приоритетным считалось, что самолёт приземлился на воду, а пилот и спортсмен воспользовались спасательной шлюпкой. И последняя — самолёт с пассажирами разбился. Уже сейчас, спустя четыре дня, всё свелось к последнему сценарию... В связи с этим официально поиски были прекращены.

3.15pm Update.



Please read the attached statement.



Unless there is a significant development, there will be no further updates pic.twitter.com/jbEIFMB3zi — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 24 января 2019 г.

Специалисты считают, что крушение самолёта могло произойти из-за обледенения крыльев. По их мнению, воздушное судно сначала зависло в воздухе, а затем упало в море.

"Немного забыл, как сажать самолёт"

В результате расследования было установлено, что пилотом исчезнувшего самолёта был 60-летний Дэвид Ибботсон. Работал он инженером по газовому хозяйству, а также пилотировал лёгкие самолёты. Чаще всего его клиентами были парашютисты, которых он доставлял на высоту для прыжков.

Внимание СМИ привлекла одна из его последних записей в "Фейсбуке".

— Немного забыл, как пользоваться системой обеспечения посадки по приборам, — написал Ибботсон.

— Не могу в это поверить, — прокомментировал запись его друг.

— Лучше лететь немного выше, чем ниже, — ответил пилот.

Остаётся открытым вопрос, кто порекомендовал этого пилота и такой самолёт футболисту.

Издание Wales Online опубликовало информацию и фотографию пропавшего воздушного судна. Им оказался самолёт Piper PA-46-310P Malibu, зарегистрированный в США под номером N264DB.

В футбольном клубе "Кардифф" уже заявили, что они не имеют отношения к этому перелёту.

— Мы разговаривали с игроком и предлагали ему организовать его перелёт в Кардифф. И, честно говоря, это была платная услуга. Эмилиано отказался от нашей помощи и сам решал этот вопрос, — пояснили в клубе.

Осложняется ситуация ещё и тем, что такие маленькие самолёты, как правило, не оснащены бортовыми самописцами (чёрными ящиками), которые очень важны при расследовании.

"Не прекращайте поиски"

Уже второй день к стадиону "Кардиффа", за который Эмилиано Сала так и не сыграл, приносят цветы, свечи и футболки с его фамилией на спине.

Публикация от Football • Soccer • Futbol (@werunfooty) 24 Янв 2019 в 9:31 PST

Родственники не хотят верить в худшее и продолжают настаивать на продолжении поисков. К ним присоединились и многие футболисты. Гонсало Игуаин ("Ювентус"), Эсекьель Гарай ("Валенсия"), Николас Отаменди, Серхио Агуэро (оба — "Манчестер Сити") опубликовали в социальных сетях посты под единым хештегом No Dejen De Buscar ("Не прекращайте искать", — в переводе с испанского).

Непонятно, когда мы узнаем правду о случившемся и найдут ли вообще потерпевших это крушение... Если сначала ещё оставалась надежда на лучшее, то теперь в это поверить становится всё сложнее.

В социальных сетях всего за несколько часов до исчезновения сам Эмилиано опубликовал фотографию со словами La ultima. Сiao ("Последняя. Пока", — в переводе с испанского)... Как будто что-то предчувствовал.

"Лучший игрок, которого не было". Трудный путь пропавшего футболиста "Кардиффа"