"Завершит карьеру". Тренер Емельяненко рассказал о будущем бойца

Тренер Фёдора Емельяненко Питер Тайссе рассказал о состоянии своего подопечного после проигрыша Райану Бейдеру.
— У Емельяненко травма плеча и колена. Помимо того, накопились проблемы со здоровьем. Буквально за неделю до окончания сбора в Голландии Фёдор заболел. Думаю, он завершит карьеру, — цитирует тренера Емельяненко ТАСС.
Напомним, что 42-летний россиянин проиграл Бейдеру в финале Гран-при Bellator. Американцу понадобилось всего 34 секунды, чтобы отправить Последнего Императора в нокаут.
Падение Последнего Императора. Завершит ли карьеру Емельяненко?
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