Появилось первое фото потерпевшего крушение самолёта с футболистом "Кардиффа"

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Появилось первое фото потерпевшего крушение самолёта с футболистом "Кардиффа"

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Фото © Twitter/I'm From My Dad Gene. I Can Wear My Dad Jeans

Ранее сообщалось, что специалисты обнаружили на дне Ла-Манша обломки самолёта, потерпевшего крушение. Также было найдено одно тело. Теперь отдел по расследованию авиационных происшествий (AAIB) показал первую фотографию со дна пролива. Её опубликовала BBC.

<p>Фото: © AAIB</p>

Найденное воздушное судно точно совпадает с номером самолёта, на борту которого находился Сала.

<p>Фото: © Creative Commons</p>

Отметим, что самолёт, на котором летел футболист, назывался Piper PA-46-310P Malibu и был зарегистрирован в США под номером N264DB.

Трагедия произошла в конце января. Частный самолёт, на борту которого находился футболист Эмилиано Сала, исчез с радаров в районе Нормандских островов. Игрок направлялся из Нанта в Кардифф, чтобы приступить к работе в новом клубе.

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