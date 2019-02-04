Появилось первое фото потерпевшего крушение самолёта с футболистом "Кардиффа"

Ранее сообщалось, что специалисты обнаружили на дне Ла-Манша обломки самолёта, потерпевшего крушение. Также было найдено одно тело. Теперь отдел по расследованию авиационных происшествий (AAIB) показал первую фотографию со дна пролива. Её опубликовала BBC.

Найденное воздушное судно точно совпадает с номером самолёта, на борту которого находился Сала.

Отметим, что самолёт, на котором летел футболист, назывался Piper PA-46-310P Malibu и был зарегистрирован в США под номером N264DB.

Трагедия произошла в конце января. Частный самолёт, на борту которого находился футболист Эмилиано Сала, исчез с радаров в районе Нормандских островов. Игрок направлялся из Нанта в Кардифф, чтобы приступить к работе в новом клубе.