Футболисты из Казахстана могут перестать считаться легионерами

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Футболисты из Казахстана могут перестать считаться легионерами

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский 

В Российской премьер-лиге не исключают, что футболисты из Казахстана и других евразийских стран могут перестать считаться легионерами. Об этом сообщил журналистам президент РПЛ Сергей Прядкин.

— По белорусским легионерам есть чёткая формулировка: тот, кто не имеет права играть за сборную Белоруссии, считается легионером в РПЛ, а тот, кто имеет право, — нет. Можно ожидать, что вслед за Белоруссией последуют и Казахстан, и страны Евразийского союза, — приводит слова Прядкина ТАСС.

Также он рассказал о состоянии газонов на стадионах перед возобновлением чемпионата.

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