СКА проиграл второй матч "Спартаку" в Кубке Гагарина

В Санкт-Петербурге московский "Спартак" во втором матче серии победил СКА — 3:2. Красно-белые после второго периода проигрывали 0:2. У армейцев отличились Роман Рукавишников и реализовавший большинство Александр Барабанов.
Вот он, первый!#СКАСПР pic.twitter.com/zjTsNIJelr— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 28 февраля 2019 г.
Всё перевернулось в третьем периоде. На шестой минуте Дмитрий Калинин с передачи Ярослава Дыбленко дарит надежду "Спартаку", поразив ворота Игоря Шестёркина.
🏒 Шайба Дмитрия Калинина (2:1) pic.twitter.com/JKJTmRjBjj— Spartak Moscow (@spartak_hc) 28 февраля 2019 г.
За три минуты до конца основного времени спартаковцам удалось разыграть большинство, и Илья Талалуев счёт сравнял.
Казалось, овертайма не избежать, но за пять секунд до сирены Мартиньш Карсумс с пятака пробил Шестёркина и принёс "Спартаку" вторую победу в серии.
За 5 секунд до конца! #СКАСПР | #КубокГагарина pic.twitter.com/JY4Gd6L0fx— КХЛ (@khl) 28 февраля 2019 г.
Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф
СКА Санкт-Петербург — "Спартак" Москва — 2:3 (в серии 0-2)
ЦСКА Москва — "Витязь" Подольск — 6:2 (в серии 2-0)
"Барыс" Астана — "Торпедо" НН — 5:4 от. (в серии 2:0)
"Автомобилист" Екатеринбург — "Трактор" Челябинск" — 4:2 (в серии 2:0)
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