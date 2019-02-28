СКА проиграл второй матч "Спартаку" в Кубке Гагарина

Читайте также

СКА проиграл второй матч "Спартаку" в Кубке Гагарина

8

Фото: twitter.com/@spartak_hc

Закончились очередные матчи игрового дня 1/8 плей-офф Кубка Гагарина. Московский клуб одержал волевую победу в Санкт-Петербурге и повёл в серии (2-0).

В Санкт-Петербурге московский "Спартак" во втором матче серии победил СКА — 3:2. Красно-белые после второго периода проигрывали 0:2. У армейцев отличились Роман Рукавишников и реализовавший большинство Александр Барабанов.

Всё перевернулось в третьем периоде. На шестой минуте Дмитрий Калинин с передачи Ярослава Дыбленко дарит надежду "Спартаку", поразив ворота Игоря Шестёркина.

За три минуты до конца основного времени спартаковцам удалось разыграть большинство, и Илья Талалуев счёт сравнял.

Казалось, овертайма не избежать, но за пять секунд до сирены Мартиньш Карсумс с пятака пробил Шестёркина и принёс "Спартаку" вторую победу в серии.

Кубок Гагарина. 1/8 плей-офф

СКА Санкт-Петербург — "Спартак" Москва — 2:3 (в серии 0-2)

ЦСКА Москва — "Витязь" Подольск — 6:2 (в серии 2-0)

"Барыс" Астана — "Торпедо" НН — 5:4 от. (в серии 2:0)

"Автомобилист" Екатеринбург — "Трактор" Челябинск" — 4:2 (в серии 2:0)

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×