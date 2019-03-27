Уткин крепко наехал на Черчесова из-за игрока "Краснодара". Зачем ему скандал?

"Краснодар" на своём официальном сайте объявил о подписании нового трудового соглашения с Иваном Игнатьевым. Сам футболист пока отрицает это. Лайф разбирался, что происходит?

Скандал с 20-летним игроком "Краснодара" Иваном Игнатьевым, который не может договориться с клубом о новом контракте, зашёл далеко. Комментатор и блогер Василий Уткин втянул в него главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Ключевым звеном в этой истории является агент и спортивный юрист Алан Агузаров, который решил переманить и взять под опеку молодых талантливых игроков.

Однажды "Краснодар" решил предложить нескольким ярким молодым игрокам новые, более выгодные контракты. Переговоры конкретно с Игнатьевым зашли в тупик. Футболист потребовал огромные деньги. Как и когда-то Игоря Денисова, его задело то, что пришедший в команду Дмитрий Скопинцев получает больше. Об этом писал в своём телеграм-канале Нобель Арустамян.

Перед этим Иван резко разорвал контракт с компанией Германа Ткаченко Prosports Management, чтобы начать сотрудничать с агентом Агузаровым. Последний предпринял, по информации Василия Уткина, серьёзные шаги и даже подарил Игнатьеву BMW третьей серии и несколько миллионов рублей.

Юридически у него было право выйти из договора. Конечно, моральный аспект присутствует, но он молодой парень — запутался, или, скорее, его запутали Герман Ткаченко рассказал "Чемпионату"

Не был инициатором подписания нового договора и не требовал каких-то гигантских денег. Просто в случае подписания долгосрочного контракта, в период его действия, я буду уже немолодым, а у них и зарплаты отличаются от ребят моего возраста Иван Игнатьев рассказал RT

Впоследствии Игнатьева отстранили от тренировок с основой и перевели в "Краснодар-2".

Какова позиция "Краснодара"?

В руководстве "Краснодара" были возмущены сложившейся ситуацией. Подробнее об этом нам рассказал источник в клубе, который предпочёл остаться инкогнито.

— Иван просто решил поиграть в Криштиану Роналду, прося огромные деньги. Сказывается влияние со стороны. У "Краснодара" на этот счёт жёсткая позиция. В контракте у Ивана прописана сумма отступных до 20 миллионов евро. Клуб не намерен продать его даже за 19 с половиной. Это принципиальная позиция, — сказал источник Лайфу. — Формально же клуб свои обязательства не нарушал: футболист тренировался и имел игровую практику, выступая за "Краснодар-2".

О влиянии со стороны также говорил и главный тренер "Краснодара" на послематчевой пресс-конференции Мурад Мусаев.

Воспитывали его семь лет, вкладывали душу, а появились новые агенты, которые дали ему большие деньги. После этого он решил рассказать нам, какая у него должна быть зарплата и какие отступные. Это типичная история для российского футбола Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев

Также наш источник назвал условия "Краснодара", которые были поставлены перед Игнатьевым:

отказ от сотрудничества с Агузаровым,

извинение перед клубом,

согласие на все условия "Краснодара" по новому контракту.

Клуб на своём сайте сообщил, что "полностью удовлетворён ситуацией", казалось, можно сделать вывод, что эти условия были выполнены и скандал закончен. Однако следом журналисты дозвонились до самого Ивана, который сказал: "Контракт продлён? Нет, откуда информация?". И вновь появляются вопросы...

Совсем другая, но похожая история произошла с Магомедом-Шапи Сулеймановым, ещё одним молодым дарованием клуба, который тоже ведёт переговоры по новому контракту. Наш источник рассказал и то, что Агузаров предлагал отцу Магомеда также сотрудничество, однако Сулейманов-старший согласился принять позицию своего клуба.

— Сулейманов поступил правильно. Он встречался с Агузаровым, но решил отказаться от его услуг. За это "Краснодар" пообещал ему хороший контракт, — сказал нам наш источник.

Зачем всё это нужно было Уткину?

Вся эта история могла бы и не получить такого размаха, если бы не спортивный журналист, а ныне блогер Василий Уткин. Он активно на протяжении нескольких дней снабжал всех новой информацией об агентском скандале. Зачем ему всё это? Очевидно, что началось всё с подачи агента Ткаченко, от которого ушёл Игнатьев. Ведь ни для кого не секрет, что Ткаченко и Уткин — давние приятели. Именно поэтому он решил вынести эту тему на обозрение общественности, снабдив всеми деталями скандала.

Между всеми агентами идёт война за футболистов. Но что бы я сейчас ни сказал, все будут воспринимать мои слова сквозь мою дружбу с Германом. Да, мы дружим с Германом более 20 лет. Он всегда имел колоссальное отношение к процессам в нашем футболе Василий Уткин рассказал "Чемпионату"

Другой вопрос в этой ситуации: при чём тут Станислав Черчесов? Уткин сообщал, что якобы главный тренер сборной России помогал Агузарову влиять на игроков. Однако, признался журналист, доказательств этого у него нет, есть только информация.

Со стороны это расследование выглядит как борьба отверженного федеральными каналами талантливого комментатора-блогера за правду. Но те, кто во всём ищет корыстную подоплёку, припоминают Василию не только долгую дружбу с Ткаченко, но и короткий период в канун домашнего чемпионата мира. Главным и самым яростным критиком нашей сборной под руководством Черчесова был как раз Уткин. А в итоге триумфатором вышел тренер российской сборной.

Сама же история стала олицетворением пословицы "Собака лает, а караван идёт".