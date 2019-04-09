Кокорин и Мамаев частично признали свою вину

В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела футболистов.

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявили обвинение в зале суда. Они согласились с ним лишь частично. Как передаёт корреспондент Лайфа из зала суда, форвард "Зенита" не признал статью "Хулиганство" и нанесение побоев водителю ведущей Первого канала.

Полузащитник "Краснодара" в свою очередь не признаёт нанесение побоев чиновнику Паку, а также предварительный сговор. При этом против обвинения в избиении водителя Мамаев ничего не имеет.

Кроме того, касательно эпизода в "Кофемании", где чиновнику Минпромторга досталось стулом, адвокат Кокорина заявил, что футболист взял стул, чтобы подсесть, а бить Пака не собирался.

Напомним, что Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами.

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