Бариста "Кофемании": Самым агрессивным был Кокорин-младший, он первым начал бить

В Пресненском суде на заседании по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева выступил ещё один свидетель. Им оказался бариста "Кофемании", где случился конфликт с Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

— Пришла компания, заказала еду, напитки. Потом начали шуметь. В компании были девушки. Они садились на них, целовались, — рассказал Андрацкин. — Пак сделал им замечание, в какой форме, не помню. Затем начался конфликт и пошли крики. Самым агрессивным был Кирилл Кокорин. Он выпрыгнул из-за спины и начал бить. Не знаю, либо они по жизни такие неадекватные, либо просто пьяные были.

Ранее был заслушан другой свидетель, друг Кокорина Геннадий Куропаткин. Также перед началом суда Александр прокомментировал реакцию своей жены на показания любовницы.